Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Хърватия оцеля в мач №200 на Модрич (ФАКТФАЙЛ) Будимир герой за "ватрените" Снимка: Reuters

Хърватия запази надеждите си за класиране напред на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, след като победи Панама с минималното 1:0 в двубой от втория кръг на Група L в Торонто.

Герой за „ватрените“ стана Анте Будимир, който се разписа в 54' и донесе първите три точки на своя тим в турнира.

Двубоят бе по-специален за Лука Модрич, който записа мач №200 за националния отбор.

След безлично първо полувреме, в което двата отбора трудно стигаха до голови положения, селекционерът Златко Далич промени хода на мача със смели ходове от резервната скамейка. Влизането на Андрей Крамарич и Анте Будимир внесе нужната острота в играта на хърватите, а резултатът не закъсня.

Снимка: Reuters

Победният гол падна след отлична комбинация по десния фланг. Йосип Станишич и Марко Пашалич разиграха блестящо, а след грешка на панамския вратар Москера Будимир беше на точното място, за да прати топката в мрежата.

Само три минути по-късно "ватрените" бяха на крачка от втори гол. След светкавична контраатака Марко Пашалич излезе сам срещу Москера, но този път стражът на Панама се реваншира с великолепно спасяване и запази интригата до края.

С успеха Хърватия събра три точки и е трети в групата. Лидери остават Англия и Гана с по четири точки след нулевото равенство помежду им. Така всичко ще се реши в последния кръг, когато хърватите се изправят срещу Гана в решителен сблъсък за място в следващата фаза.

ФАКТФАЙЛ

* Трима футболисти имат повече мачове от Модрич за страните си - Кристиано Роналдо (230) за Португалия, Бадер ал-Мутва (202) за Кувейт, и Лео Меси (201) за Аржентина.

* 40-годишният Модрич изигра 21-ия си пореден мач във финали на Мондиал. Серията му започна от втория кръг на световното първенство през 2006 г. срещу Япония (0:0).

* 43 036 зрители присъстваха на мача Хърватия и Панама (1:0). BMO Field в Торонто е с капацитет 45 736 места.

* Панама напуска Мондиал 2026. Същата съдба със сигурност на този етап имат Хаити, Турция, Тунис и Йордания.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.