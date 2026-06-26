Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Турция защити честта си в последната си секунда на Мондиал 2026 Вижте развоя в групата на световното първенство! Снимка: Reuters

Турция все пак записа победа на световното първенство по футбол, след като в последната секунда на мача си със САЩ вкара гол за 3:2.

Американците вече си бяха осигурили участие в елиминациите, но не намалиха темпото и показаха зъби срещу аутсайдера, който въпреки победата си тръгва към дома.

В другия мач Парагвай и Австралия направиха равенство без голове, което им беше напълно достатъчно за добър развой в класирането.

5 гола

САЩ поведе още в третата минута след агресивен старт. Остин Тръсти бе оставен непокрит и прати топката във вратата на турския тим.

Снимка: Reuters

От там пък отговориха с натиск, който даде резултат. В 10-ата минута младата надежда на Реал Мадрид Арда Гюлер изравни.

В 31-ата минута обратът беше пълен, като голът бе дело на Оркун Кьокчу.

Домакините отговориха веднага след почивката и върнаха равенството с гол на Себастиан Берхалтер, а след това наложиха натиск и благодарение на звездата си Кристиан Пулишич.

Снимка: Reuters

В последните мигове на мача Каан Айхан от Галатасарай прати топката във вратата след страхотна акция на Арда Гюлер и донесе трите точки на Турция с 3:2.

Достатъчно 0:0

В другия мач в групата Парагвай и Австралия направиха безопасно 0:0.

Двата тима не предприемаха рискове, като равенството им беше напълно достатъчно за да имат по 4 точки.

Снимка: Reuters

Групата

Така САЩ печели групата си с 6 точки.

Австралия е втори с 4 точки, а със същия актив Парагвай е трети и с голям шанс да играе също в елиминациите като един от най-добрите осем трети тима.

Турция пък си тръгва от Мондиала със само 3 точка в актива си.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.