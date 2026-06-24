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Световно първенство по футбол 2026

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Мондиал 2026 на ръба на скандала: Три мача, в които равенството устройва всички

Под лупа...

Мондиал 2026 на ръба на скандала: Три мача, в които равенството устройва всички
 Снимка: Reuters

Новият формат на Световното първенство през 2026 г. вече предизвиква сериозни дискусии сред анализатори, фенове и букмейкъри. Причината – системата, която позволява на част от третите отбори в групите да продължат към елиминационната фаза, създава предпоставки за мачове, в които равенството е изгодно и за двата съперника.

Макар никой да не говори за реално уреждане на срещи, историята на футбола многократно е показвала, че когато определен резултат устройва всички на терена, той често се превръща в най-вероятния сценарий.

Защо новият формат е проблематичен?

На Мондиал 2026 за първи път ще участват 48 национални отбора. Освен победителите и подгласниците в групите, към фазата на директните елиминации ще продължат и осемте най-добри отбора, завършили на трето място.

На практика това означава, че четири точки почти гарантират класиране напред. Според статистическите модели на Opta шансът отбор с четири точки да достигне плейофите е впечатляващите 99,81%.

Именно тук се крие проблемът.

Сценарий №1: Австралия – Парагвай

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Най-коментираният пример идва от група D.

При хипотетична ситуация, в която домакините от САЩ вече са си осигурили първото място с две победи, а Австралия и Парагвай разполагат с по три точки, равенството между тях би осигурило комфортно класиране и за двата тима.

Сценарий №2: Египет – Иран

Подобна ситуация може да се развие и в друга група, където Египет и Иран влизат в последния кръг с позиции, които практически ги устройват.

Равенството би оставило Египет на върха, а Иран сред най-добрите трети.

Сценарий №3: Алжир – Австрия

Третият потенциален случай включва Алжир и Австрия. И тук математиката работи в полза на предпазливия футбол. При определено развитие на останалите срещи точката може да бъде достатъчна и за двата отбора, което превръща равенството в логична стратегия вместо рискова игра за победа.

Снимка: Reuters

Историята вече е виждала подобни случаи

На световното първенство през 1986 г. равенството между Парагвай и Белгия изпрати и двата отбора в елиминациите. Белгийците впоследствие стигнаха до историческото четвърто място.

През 1990 г. Германия и Колумбия, както и Холандия и Ирландия, завършиха наравно в решаващи мачове, които се оказаха достатъчни за продължаване напред.

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На Мондиал 1994 ситуацията достигна до абсурдни размери – четири отбора в една група приключиха с абсолютно еднакъв брой точки, а класирането беше решено от отбелязаните голове.

Подобни примери не липсват и на европейски първенства. На Евро 2016 Словакия и Англия завършиха 0:0, резултат, който устройваше и двата тима. Осем години по-късно Румъния и Словакия повториха сценария, гарантирайки си място в елиминациите.

Колко важна е головата разлика?

Най-интересните случаи възникват, когато отбор завърши груповата фаза с три точки.

Тогава всеки гол може да бъде решаващ:

Голова разлика +3 или повече – 98,3% шанс за класиране;

+1 – 97,8%;
0 – 94,8%;
-1 – 84,2%;
-3 – 41,8%;
-5 или по-лоша – едва 18,1%.

Историята познава само един изключителен случай – Уругвай през 1986 г., който успява да достигне осминафиналите с отрицателна голова разлика от минус пет.

Днес на Мондиал 2026: Крайното класиране в три от групите

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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