Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Монтела остава: „Всемогъщият Аллах не ни изпрати късмет" Сърцата ни болят, но ние не разменяме тези, с които споделяме пътя си, за тези, които срещаме по него, коментира шефът на турския футбол Снимка: Reuters

Президентът на Турската футболна федерация Ибрахим Хачиосманоглу подкрепи старши треньора на националния отбор Винченцо Монтела въпреки ранното отпадане на комшиите от световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

На турнира турците вече загубиха от Австралия (0:2) и Парагвай (0:1).

"Всемогъщият Аллах не ни изпрати късмет. Сърцата ни болят. Но нека не забравяме, че именно нашите млади играчи ни доведоха до Мондиала. Те ще бъдат с нас на бъдещите турнири.

Ще подкрепяме нашите играчи и треньор. Това не е клуб. Клубовете често се провалят поради липса на стабилност.

Снимка: Lap.bg

Много е писано за различни треньори през последните два дни. Но ние не разменяме тези, с които споделяме пътя си, за тези, които срещаме по него.

Говоря от сърце. Ако ударът на Мерих беше влязъл във вратата, вместо да мине покрай нея, сега щяхме да обсъждаме нещо съвсем различно. Това е работа на треньорския щаб, нашите братя ще поправят тези грешки“, каза Хаджиоманоглу.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.