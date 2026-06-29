Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Уговорен мач на световното по балкански? Алжир и Австрия си вкараха по 3 гола. Случайно ли беше? Снимка: Reuters

Спекулации за уговорен изход от мача между Алжир и Австрия в последния кръг на груповата фаза на световното първенство се появиха заради кратко видео, на което се чува... славянска реч.

Двата тима играха един срещу друг преди дни и направиха равенство 3:3, като си размениха по един гол в продължението на редовното време.

За равенство между тях се говореше още преди срещата, тъй като само този резултат даваше право и на Австрия, и на Алжир да играят в елиминациите - африканският тим като втори в групата, а европейският като един от най-добрите трети.

Защо вкарахте?

В мача двата тима си бяха разменили по един гол до 60-ата минута и чакаха спокойно края, докато... Алжир не поведе отново. Звездата Риад Марез вкара в третата минута на продължението. Само 3 минути след него Австрия изравни чрез Саша Калайджич.

Снимка: Reuters

След мача се появи видео, на което се вижда, че до резервните скамейки нападателят на европейският отбор Марко Арнаутович си разменя реплики с алжирския селекционер Владимир Петкович.

Въпреки че играе за Австрия, Арнаутович е със сръбски корени, докато Петкович е от Босна и Херцеговина и двамата нямам особени проблеми в разбирането.

В Сърбия бързо реагираха и разкриха какво всъщност казва нападателят:

"Владимире, защо ви трябваше да вкарвате за 3:2?", крещеше Арнаутович.

Конспирация

Кадрите очаквано засилиха спекулациите, че резултатът е бил уговорен по-рано.

В лагерът на Алжир обаче отричат.

Снимка: Reuters

"Футболът победи днес! Не искам да коментирам теории на конспирацията", каза Петкович на пресконференцията.

За първи път на настоящото световно първенство не само двата най-добри отбора в групата имат право да се класират напред, а и осемте най-добри трети.

На 1/16-финалите Австрия ще се изправи срещу Испания, а Алжир ще играе срещу Швейцария.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.