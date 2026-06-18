Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Въпреки победата на Англия на Мондиал 2026: Томас Тухел е недоволен от фотографите (ВИДЕО) Селекционерът каза кога ще пее химна

Англия тръгна ударно на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико!

"Трите лъва" победиха бронзовия медалист от миналия Мондиал - Хърватия с 4:2.

Въпреки категоричната победа обаче селекционерът Томас Тухел остана недоволен.

Гледката

След мача германецът заяви, че ФИФА трябва да направи промени заради... фотографите.

"Ще помоля централата да преразгледа позицията им. Заради тези пред пейката не успях да видя момчетата, докато пееха химна. Беше специален момент, а 50 фотографи бяха застанали пред мен и не успях нищо да видя. Тотално ми развалиха преживяването.", заяви категорично Тухел.

За първи път на този Мондиал целият тим с резервите се строява в средата на терена преди мач.

Снимка: Reuters

Ще пее ли Тухел?

Заради дългогодишното съперничество по оста Германия - Англия, на Острова с интерес следяха дали футболният селекционер ще припява "Бог да пази краля" - химна на своя тим.

Този път Тухел остана безмълвен по време на мелодията.

Пред медиите германецът заяви, че си е запазил певческите изяви за елиминациите.

А Англия има голям шанс да се класира напред след победата над Хърватия.

"Трите лъва" имат само една титла във витрината си от световни първенства. Тя бе спечелена през 1966 г.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.