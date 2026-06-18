Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ще я върнат ли у дома? Англия потегли мощно на Мондиал 2026 60 години след триумфа над Германия - 4 гола и във вратата на Хърватия

Англия потегли мощно на Мондиал 2026 - 4:2 над Хърватия. Два гола на Хари Кейн и по един на Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд върнаха сладкия спомен отпреди 60 години и единствената титла дотук.

Причината - след онова паметно 4:2 във финала срещу Германия на "Уембли" през 1966 година англичаните не бяха вкарвали четири гола на европейски съперник на световно първенство. За пети пореден път пък те стартират с победа на мондиал...

Кейн откри резултата след повторно изпълнена дузпа - и двата крака на хърватския вратар Доминик Ливакович се оказаха пред голлинията. Нападателят на Байерн Мюнхен сгреши при първия опит, но не показа милост при втория.

Съперникът обаче бързо изравни - Мартин Батурина се разписа с много красив удар отдалеч. На сцената отново излезе Хари Кейн - останал непокрит при ъглов удар, той без проблеми върна аванса на англичаните.

Хърватите обаче отказваха да се предадат. В добавеното време на първата част Петър Муса получи чудесен пас в наказателното поле и с точен удар изравни за 2:2.

След почивката обаче на терена имаше само един отбор - този на Томас Тухел. Белингам и влезлият от пейката Рашфорд узакониха превъзходството на Англия, а Ливакович спести на своите още по-тежък резултат.

Така англичаните дадоха солидна заявка за нещо значимо в турнира. А феновете ще очакват с нетърпение следващите им появи на терена - срещу Гана и Панама в групата.

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