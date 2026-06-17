Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация VAR, автогол и дузпа: Австрия оцеля срещу Йордания Марко Арнаутович герой за Вундертима Снимка: Reuters

Австрия победи Йордания с 3:1 в мач от група J на световното първенство, след като срещата мина през пълен обрат и сериозна драма.

Австрийците започнаха по-активно и държаха топката, но трудно пробиваха добре организираната йорданска защита. В 17' Йордания първа създаде опасност чрез удар от дистанция, но малко след това Австрия поведе – Романо Шмид се възползва от разконцентриране в защитата и с мощен удар направи 1:0.

Съперникът не се предаде и до края на първото полувреме създаде няколко добри положения, включително удар в гредата, като дори изглеждаше по-близо до изравняване, но почивката дойде при австрийски аванс.

Снимка: Reuters

След почивката представителите на арабската държава вдигна темпото и в 59' стигна до заслужено изравняване. След бърза контраатака и пробив на Олван, той прати топката в далечния ъгъл за 1:1.

Щабът на Австрия реагира със смени, а появата на Марко Арнаутович се оказа ключова. В 67' той вкара, но попадението беше отменено след VAR заради игра с ръка в предходната ситуация.

Натискът на Вундертима обаче се засили и в 76' дойде преломният момент – след центриране от корнер и разбъркване, защитникът на Йордания Ал Араб си отбеляза автогол за 2:1.

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