Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация През март му казаха, че може да умре - сега е на световното първенство Шотландецът Крейг Гордън е вторият най-възрастен футболист на Мондиал 2026

През март лекарите му казват нещо, което звучи като присъда: контузията му е толкова сериозна, че може да доведе до парализа или дори до смърт. За Крейг Гордън това е момент, в който всичко се свежда до най-основния избор - футболът или животът.

Оказва се, че проблемът е свързан с дисково разместване в шийния отдел на гръбначния стълб. Дискът притиска нервите и е опасно близо до гръбначния мозък. Лекарите го предупреждават, че мястото е изключително чувствително и усложненията могат да бъдат тежки. В крайна сметка той преминава през операция, но страхът остава реален.

Самият той по-късно признава, че се е страхувал от дългосрочни последици и е стоял пред труден избор - дали да продължи да играе или да се съсредоточи върху това да може да живее нормално, дори да бъде с децата си.

И това не е първият път, в който кариерата му изглежда приключила. Още през 2012 г. му казват да спре с футбола. Тогава също преминава през тежък период и отсъства дълго време от игра, но успява да се върне отново.

Сега, на 43 години и с 84 мача за националния отбор, той е част от състава на Шотландия и е на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Дори остава на пейката в мач, който Шотландия печели с 1:0 срещу Хаити, но самото му присъствие там е история само по себе си след всичко, през което е минал.

Той казва, че винаги се стреми да бъде готов психически, сякаш ще играе и ще бъде номер едно, защото така трябва да мисли един вратар. А най-силното в цялата му история остава простият факт: човек, на когото е било казано, че може да не оцелее или да остане инвалид, стига до най-голямата сцена във футбола и продължава да мечтае.

Снимки: БГНЕС; Reuters

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