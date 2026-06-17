Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Защо Лионел Меси се разплака? Имах трудни дни, благодаря на съотборниците си, призна голмайсторът на Аржентина Снимка: MEGA

Звездата на Аржентина Лионел Меси коментира победата с 3:0 над Алжир в първия мач на световните шампиони на Мондиала. 38-годишният капитан на "гаучосите", който наскоро се възстанови от контузия, отбеляза хеттрик.

„Обичам да играя футбол, това е моята страст от детството. Когато съм в добра форма, давам най-доброто от себе си“, каза Меси след зрелищния сблъсък.

„Първите мачове на световното първенство винаги са трудни и очевидно никой не ти дава нищо. Това е много конкурентен турнир с отлично подготвени отбори“, добави той.

Имаше и сълзи

„Имах трудни дни и затова бях толкова емоционален. Благодарен съм на съотборниците си, на треньорския щаб и на цялата делегация на националния отбор“, заключи Меси.

Той стана най-възрастният голмайстор с хеттрик в историята на световните първенства, счупвайки рекорда на Роналдо, който беше на 33 години, когато постигна същото през 2018 г.

Меси вече има 16 гола на планетарни първенства и е наравно с Мирослав Клозе за най-добър голмайстор.