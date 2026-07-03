Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вече може да поискате прошка от Килиан Мбапе! Над 52 000 го направиха! Бяхме неблагодарни, пишат феновете Снимка: Reuters

Килиан Мбапе със сигурност е сред звездите на световното първенство по футбол, а и на света!

И като истински лидер в момента води Франция към поредния успех. "Петлите" са на осминафинал на световното, след като победиха Швеция с 3:0, а сега им предстои мач срещу Парагвай.

През успешната си кариера нападателят е бил неведнъж и... хулен. Затова сега, когато е напълно ясно, че той е капитанът, който води Франция към победи, в родината му му поискаха прошка.

Уебсайт

От няколко дни в интернет функционира специален сайт, който се казва "Килиан, прости ни!".

В него всеки може да се извини на звездата на Франция абсолютно безплатно.

"Франция се държа лошо. Съмнявахме се, критикувахме, бяхме неблагодарни. Време е да се поправим", се казва в изложението.

"Всеки подпис и всеки акт на разкаяние ще бъдат отпечатани в Голямата книга на националното извинение, която ще бъде предадена лично на Килиан Мбапе. Всички признания ще бъдат публикувани и онлайн в публичен и вечен архив на покаянието на нацията", се очертава крайната цел.

Причини за извинение

18 са причините, заради които може да поискате прошка от звездата на Реал Мадрид и Франция.

Снимка: Reuters

Сред тях са "Казах, че Килиан не тича", "Казах, че Килиан се цупи", "Казах, че с кариерата на Килиан е свършено", та чак до "Казах, че прическата му е лоша".

Няма как да не присъстват и сравненията, като сайтът предоставя възможност да се извините на Мбапе, защото сте считали, че Антоан Гризман, Оливие Жиру или Карим Бензема са по-добри от него.

Мбапе, който беше в състава на Франция при триумфа на световното в Русия през 2018 г., вече има 102 мача за тима, като е вкарал 62 гола.

6 от тях той вкара в четирите си мача на Мондиал 2026.

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.