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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Вече може да поискате прошка от Килиан Мбапе! Над 52 000 го направиха!

Бяхме неблагодарни, пишат феновете

Вече може да поискате прошка от Килиан Мбапе! Над 52 000 го направиха!
 Снимка: Reuters

Килиан Мбапе със сигурност е сред звездите на световното първенство по футбол, а и на света!

И като истински лидер в момента води Франция към поредния успех. "Петлите" са на осминафинал на световното, след като победиха Швеция с 3:0, а сега им предстои мач срещу Парагвай.

През успешната си кариера нападателят е бил неведнъж и... хулен. Затова сега, когато е напълно ясно, че той е капитанът, който води Франция към победи, в родината му му поискаха прошка.

Уебсайт

От няколко дни в интернет функционира специален сайт, който се казва "Килиан, прости ни!".

В него всеки може да се извини на звездата на Франция абсолютно безплатно.

"Франция се държа лошо. Съмнявахме се, критикувахме, бяхме неблагодарни. Време е да се поправим", се казва в изложението.

"Всеки подпис и всеки акт на разкаяние ще бъдат отпечатани в Голямата книга на националното извинение, която ще бъде предадена лично на Килиан Мбапе. Всички признания ще бъдат публикувани и онлайн в публичен и вечен архив на покаянието на нацията", се очертава крайната цел.

Причини за извинение

18 са причините, заради които може да поискате прошка от звездата на Реал Мадрид и Франция.

Снимка: Reuters

Сред тях са "Казах, че Килиан не тича", "Казах, че Килиан се цупи", "Казах, че с кариерата на Килиан е свършено", та чак до "Казах, че прическата му е лоша".

Няма как да не присъстват и сравненията, като сайтът предоставя възможност да се извините на Мбапе, защото сте считали, че Антоан Гризман, Оливие Жиру или Карим Бензема са по-добри от него.

Мбапе, който беше в състава на Франция при триумфа на световното в Русия през 2018 г., вече има 102 мача за тима, като е вкарал 62 гола.

6 от тях той вкара в четирите си мача на Мондиал 2026.

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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