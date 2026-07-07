Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте как Белгия разплака цяла Америка, имаше и българско участие (ВИДЕО) Под прожекторите бе и 12-годишният Самуил Петров

Белгия разгроми съдомакнина САЩ и си осигури сблъсък с Испания на четвъртфиналите на Мондиал 2026.

Тимът на Маурисио Почетино така и не успя да се съвземе след скандала около отмененото наказание на Фоларин Балогун и личната намеса на президента Доналд Тръмп.

Американците изглеждаха пречупени както психически, така и игрово, а "червените дяволи" безмилостно се възползваха от това и стигнаха до убедителен успех.

В срещата имаше и българска следа. Официалната топка на двубоя беше изнесена от 12-годишния Самуил Петров от Мездра, който живее със семейството си в Лондон. Младият българин заслужи честта след триумф на своя отбор в престижен международен детски турнир.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.