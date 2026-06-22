Вижте как Кабо Верде може да стигне до плейофите на световното (ВИДЕО)
Какво показват сметките?
Кабо Верде продължава да изненадва на световното първенство 2026! След равенство с Уругвай тимът вече има 2 точки от 2 мача – с две повече, отколкото мнозина очакваха.
Преди последния кръг Кабо Верде и Уругвай са с равен актив, но южноамериканците са напред заради повече отбелязани голове.
Сметката е проста: победа над Саудитска Арабия почти сигурно праща Кабо Верде в плейофите. Дори равенство може да се окаже достатъчно при благоприятен резултат в мача между Испания и Уругвай.
Испания вече си осигури място напред, докато битката за втория билет остава напълно отворена.
Най-голямата изненада в групата? Не Испания или Уругвай, а реалният шанс Кабо Верде да стигне до елиминациите на световно първенство.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.