Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте как Кабо Верде може да стигне до плейофите на световното (ВИДЕО) Какво показват сметките?

Кабо Верде продължава да изненадва на световното първенство 2026! След равенство с Уругвай тимът вече има 2 точки от 2 мача – с две повече, отколкото мнозина очакваха.

Преди последния кръг Кабо Верде и Уругвай са с равен актив, но южноамериканците са напред заради повече отбелязани голове.

Сметката е проста: победа над Саудитска Арабия почти сигурно праща Кабо Верде в плейофите. Дори равенство може да се окаже достатъчно при благоприятен резултат в мача между Испания и Уругвай.

Испания вече си осигури място напред, докато битката за втория билет остава напълно отворена.

Най-голямата изненада в групата? Не Испания или Уругвай, а реалният шанс Кабо Верде да стигне до елиминациите на световно първенство.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.