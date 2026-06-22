Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Как вратар без дом стигна до най-голямата футболна сцена? Аутсайдерът, който спря Белгия Снимка: Reuters

Белгия атакуваше безмилостно, но сякаш се блъскаше в невидима стена. Седем спасявания, една-единствена магия в 59' и пълно безсилие за фаворита. В този мач Алиреза Бейранванд отказваше да бъде пречупен.

Иран измъкна равенство 0:0, а зад тази точка стоеше човек с живот, който звучи като сценарий на филм.

Момче, което никой не очакваше да оцелее

Роден през 1992 г. в номадско кюрдско семейство, Алиреза израства далеч от светлините на стадионите. Детството му минава сред стада животни, тежка физическа работа и оцеляването ден за ден. Футболът е само мечта, която изглежда недостижима.

Баща му не вярва в нея. За него това е загубено време. Конфликтът стига до крайност, когато унищожава ръкавиците на сина си... Тогава Алиреза взима решение, което променя всичко: бяга от дома си и тръгва към Техеран.

Градът, който не прощава

Снимка: Reuters

Столицата не го посреща с възможности - без пари, без дом, а понякога - без храна.

Спи на улицата. Хората го подминават, оставяйки дребни монети, мислейки, че е просяк. И той ги приема - не като милост, а като шанс да изяде първото си истинско ядене от дни.

За да оцелее, работи всичко: фабрика за дрехи, миене на коли, почистване на улици, за кратко и в пицария. Но не спира да тренира.

И тогава идва моментът, който променя съдбата му - открива го треньор от Нафт Техеран. Клубът му дава шанс и подслон. Спи в стаята за молитви. Там започва неговото футболно прераждане.

Снимка: Reuters

Професионалният му дебют идва през 2011 г., но светът го забелязва по-късно - когато хвърля топката с ръка на невероятните 70 метра и прави асистенция, която обикаля социалните мрежи като сензация.

По-късно идва Персеполис, шест титли, и сцена, която ще помни винаги - световното първенство в Русия. Там той хваща дузпа на Кристиано Роналдо и окончателно влиза в световната памет.

Снимка: Reuters

Два рекорда на "Гинес" свидетелстват за неговата сила — хвърляне от 61,26 метра и дроп кик от над 78 метра. Истинският му рекорд е друг: да излезе от улицата и да стигне до мястото, където да спира най-добрите в света.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.