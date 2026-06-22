Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Най-желаният подарък за Меси - гол и място №1 във вечната ранглиста Голям ден на Мондиала: Аржентина, Франция и сблъсъкът Норвегия - Сенегал Снимка: Reuters

Погледите тази вечер на световното първенство са насочени към Арлингтън, където Аржентина излиза срещу неудобния тим на Австрия. Световните шампиони са фаворити на хартия, но селекцията на Ралф Рангник е отбор, който не прощава грешки и е способен да превърне всеки мач в истинско изпитание.

Лионел Меси продължава да впечатлява, но този път „гаучосите“ ще трябва да покажат много повече скорост, характер и точност, за да пречупят агресивната австрийска преса.

След хеттрика му срещу Алжир на старта (3:0), магьосникът от Росарио е вече с 16 гола на световни първенства. И е равен на върха във вечната ранглиста с Мирослав Клозе. Следващото попадение на Лео на световното ще го прати еднолично на върха в историческата класация.

Това може да се окаже и перфектният подарък за суперзвездата 39-ия му рожден ден в сряда.

По-късно Франция се изправя срещу Ирак в двубой, в който всичко освен победа на „петлите“ би било сензация. Въпросът не е дали Дембеле и компания ще спечелят, а с каква разлика и кои от звездите на Дидие Дешан ще блеснат под прожекторите. Килиан Мбапе отново е в центъра на вниманието и има отлична възможност да увеличи головата си сметка на Мондиала.

Сред най-интригуващите сблъсъци на деня е срещата между Норвегия и Сенегал. Това е двубой без изявен фаворит, в който атакуващият талант на скандинавците ще се сблъска с физиката, дисциплината и турнирния опит на африканците. Мач, способен да обърка сметките в групата и да предложи една от най-сериозните драми до момента.

Програмата завършва с Йордания - Алжир. След поражението си от Аржентина алжирците са притиснати до стената и нямат право на нова грешка. Йордания пък влиза в срещата с кадрови проблеми, но и с амбицията да поднесе изненада.

Ето и пълната програма:

22 юни

20:00 ч. - Аржентина - Австрия

23 юни

00:00 ч. - Франция - Ирак

03:00 ч. - Норвегия - Сенегал

06:00 ч. - Йордания - Алжир

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.