Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Тунис - Нидерландия 0:2 Следете с нас двубоя от група 6 на Мондиал 2026

6' - ГООООООЛ! 2:0! Разгромът започва да се оформя. Браян Броби отбеляза след подаване на Върджил ван Дайк с глава при пряк свободен удар.

3' - Капитанът на Тунис Елиес Скири си отбеляза АВТОГОЛ! 1:0 за "лалетата".

1' - Начало на двубоя в Канзас.

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Тунис: 16. Аймен Дахмен – 20. Ян Валери, 3. Монтасар Талби, 2. Али Абди, 21. Мохамед Амин Бен Хмида - 10. Ханибал Меджбри, 11. Исмаел Гарби, 13. Рани Хедира, 17. Елиес Скири, 25. Анис Бен Слиман - 9. Хазем Мастури

Нидерландия: 1. Барт Вербрюген – 4. Върджил ван Дайк (К), 6. Ян Пол ван Хеке, 5. Нейтън Аке, 22. Дензъл Дъмфрис - 8. Райън Гравенберх, 21. Френки де Йонг, 14. Тиджани Райндерс - 11. Коди Гакпо, 18. Дониел Мален, 19. Браян Броби

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