Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Нидерландия мина на ходом през Тунис “Лалетата“ спечелиха група 6 на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Нидерландия спечели група 6 на Мондиал 2026, след като победи с лекота Тунис с 3:1 в Канзас в среща от последния кръг в основната фаза.

Тимът на Роналд Куман мина на ходом през може би най-слабия отбор в САЩ, Мексико и Канада. "Лалетата" поведоха с 2:0 до 7' след автогол на капитана на съперника Елиес Скири и попадение на Браян Броби.

Впоследствие фаворитът намали темпото и позволи на Тунис да съкрати изоставането си в 54' чрез Хазем Мастури, преди Ян Пол ван Хеке да сложи точка на спора в 62'.

Лежерно, но в историята

Нидерландците отбелязаха 10 гола в груповата фаза на мондиал за първи път от 2014 г. насам. "Лалетата" са допуснали едва 4 до момента - рекорд в историята си на световни първенства.

В другия двубой от тази група Япония и Швеция завършиха 1:1. Така Нидерландия окупира върха с актив от 7 точки, пред Япония с 5 и Швеция с 4. Тунис е на дъното с 0.

В 1/16-финалите Нидерландия излиза срещу служебния шампион на Африка - Мароко, докато "самураите" ще имат тежка задача - сблъсък с Бразилия.

Към момента Швеция е най-добрият трети тим, но ще разбере своя съперник в елиминациите след края на груповата фаза.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.