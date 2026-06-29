Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Как цяла Канада полудя по футбола (ВИДЕО) За първи път националният отбор спечели елиминационен мач на Мондиал

Минути след историческата победа на Канада над Южна Африка (1:0) на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, селекционерът Джеси Марш събра играчите и щаба в кръг и ги нарече „канадски герои“.

За първи път националният отбор спечели елиминационен мач на Мондиал и си осигури място на осминафиналите.

„Бъдещето на спорта в тази страна е огромно благодарение на вас“, заяви Марш. Известен с емоционалните си речи, този път думите му отразяваха реална промяна – футболът постепенно се превръща в национална страст.

„Вече започва да се нарича футбол, а не сокър", сподели фен пред BBC Sport. „Канада се превръща във футболна нация.“

Именно това беше амбицията на Марш, когато пое отбора преди две години – задача, изглеждала почти невъзможна в страна, традиционно свързвана с хокея на лед.

Макар вниманието преди турнира да беше насочено основно към другите домакини – Мексико и САЩ, Канада тихо изграждаше ентусиазъм около националния тим. Резултатите вече са видими както на терена, така и по трибуните.

Капитанът Алфонсо Дейвис, свикнал с атмосферата на големите европейски стадиони с Байерн Мюнхен, призна, че е бил дълбоко развълнуван от подкрепата у дома. Преди мача с Южна Африка той разкри, че е плакал, когато е видял хиляди фенове, облечени в червено и бяло, по трибуните в Торонто.

„Беше сюрреалистично. Никога не бях виждал толкова много канадци на футболен мач. Това ме разплака“, каза Дейвис.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.