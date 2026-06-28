Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Колумбия се опря на Португалия, Роналдо vs Меси най-рано в малкия финал Възелът в група 11 на Мондиал 2026 се разплете Снимка: Reuters

Приятната изненада Колумбия направи 0:0 с Португалия и спечели група 11 на Мондиал 2026.

Така Кристиано Роналдо и съотборниците му отиват в различен поток спрямо Аржентина на Лионел Меси. Това означава, че двете легенди могат да се сблъскат най-рано в малкия финал на световното първенство.

Тази вечер Колумбия може да съжалява повече, че срещата завърши с равенство. Южноамериканците създадоха по-добрите положения, а гол на Давинсон Санчес в третата минута от добавените 5 не беше зачетен заради засада след намеса на системата за видеоповторения (VAR).

Колумбия окупира върха в група 11 с актив от 7 точки и ще се изправи срещу един от най-добрите трети в 1/16-финалите. Португалия зае второто място с 5 точки и излиза срещу медалиста от последните два мондиала - Хърватия.

Трети с 4 точки е отборът на ДР Конго, който спечели с 3:1 срещу Узбекистан и остави съперника си на дъното с 0 точки. Африканците продължават напред, но ще узнаят съперника си след края на основната фаза.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.