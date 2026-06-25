Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Еквадор - Германия 1:1 Следете с нас двубоя от група 5 на Мондиал 2026

73' - Пропуск на Гонсало Плата, който не завърши атака след грешка на вратаря Мануел Нойер и централния бранител Джонатан Та.

47' - Първоначално бе отсъдена ДУЗПА за Германия след фал на Ордонес срещу Хаверц. Впоследствие обаче тя беше отменена след намеса на системата за видеоповторения (VAR) заради нарушение на Сане срещу Педро Вите.

46' - Начало на второто полувреме.

45+5' - Край на първата част.

45' - 4 минути е добавеното време.

44' - Жълт картон първо за Пиеро Инкапие, после и за Александър Павлович.

35' - Германия организира контраатака, при която Джамал Мусиала беше блокиран в последния момент, а последвалият ъглов удар не създаде опасност.

25' - Кай Хаверц стреля с глава, но без проблеми за вратаря Ернан Галиндес.

10' - Същевременно Кот д'Ивоар вече води на аутсайдера Кюрасао.

Снимка: Reuters

9' - ГООООООЛ! 1:1! Нилсон Ангуло изравни.

Снимка: Reuters

2' - ГООООООЛ! 1:0 за Германия. Лерой Сане отбеляза след подаване на Флориан Вирц. Ранен шок за еквадорците, които са временно на дъното в група 5.

1' - Начало на мача.

Снимка: Reuters

Съставите

Еквадор: 1. Ернан Галиндес, 21. Алан Франко, 4. Жоел Ордонес, 6. Уилям Пачо, 3. Пиеро Инкапие, 15. Педро Вите, 23. Мойсес Кайседо, 20. Нилсон Ангуло, 9. Джон Йебоа, 19. Гонсало Плата, 13. Енер Валенсия



Германия: 1. Мануел Нойер, 6. Йошуа Кимих, 2. Антонио Рюдигер, 4. Йонатан Та, 22. Давид Раум, 23. Феликс Нмеча, 5. Александър Павлович, 19. Лерой Сане, 10. Джамал Мусиала, 17. Флориан Вирц, 7. Кай Хаверц

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