Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Сензационен обрат срещу Германия прати Еквадор на елиминации Южноамериканците завършиха трети в група 5 на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Сензационен обрат срещу Германия класира Еквадор за елиминациите на Мондиал 2026! "Ла Три" спечелиха с 2:1 в среща от последния кръг на основната фаза.

Бундестимът, който вече си беше осигурил първото място в група 5, заложи на титулярен състав и поведе още във 2' чрез Лерой Сане.

Южноамериканците обаче не се стъписаха и стигнаха до безценните 3 точки с попадения на Нилсон Ангуло в 9' и Гонсало Плата в 77'.

Така Германия окупира върха с 6 точки, а Еквадор завърши на третата позиция с актив от 4 и прескочи групите на мондиал за втори път в историята. Предишният беше в Германия през 2006 г. Тогава отборът отпадна след поражение с 0:1 от Англия в осминафиналите.

Сега между Германия и Еквадор с 6 точки е тимът на Кот д'Ивоар, който спечели с 2:0 срещу аутсайдера Кюрасао.

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