Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Вратарят, който стана герой за Кюрасао на световното (ВИДЕО) Елой Руум в престижна класация след мача с Еквадор

Феноменален вратар отчая Еквадор и донесе първа точка на Кюрасао в историята на световните първенства.

Героят за най-малката като население и територия страна, достигала до световно първенство, беше вратарят Елой Руум, който със своите 15 спасявания постави рекорд.

Това постижение отстъпва единствено на 16-те спасявания на американеца Тим Хауърд срещу Белгия през 2014 година, когато обаче мачът стига до продължения.

Снимка: Reuters

Следват Рамон Кирога с 14 спасени удара за Перу срещу Нидерландия през 1978 година и легендата на ЦСКА и България Стоян Йорданов с 12 срещу Мароко на Мондиал 1970.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.