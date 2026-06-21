Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Той постигна всичко: Живот в Маями, участие на световно и жена от Балканите" Кой е Елой Руум - героят на Кюрасао от мача с Еквадор? Снимка: Instagram

Участието на Кюрасао на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико само по себе си е голям подвиг.

Карибската страна дебютира преди дни, а вече има в актива си и цяла една точка. Тази нощ тимът удържа 0:0 с Еквадор в среща от втория кръг на груповата фаза на Мондиала и дори си запази шансовете за продължаване към елиминациите.

Големият герой за Кюрасао в тази ситуация носи името Елой Руум и очаквано е вратарят на тима. Доста по-опитните на такива големи форуми еквадорци отправиха цели 13 изстрела към вратата му, а той успя да я опази непокътната. Това е рекорд за вратарски спасявания на световни първенства!

И ако се питате кой вдъхновява Руум за такива геройства, то отговорът е... сръбската му съпруга!

Зорана от Белград

Точно така! Малко преди началото на световното първенство Руум се ожени за Зорана Йованович - инфлуенсърка и влогър на 36 години от сръбската столица.

Снимка: Instagram

Двамата живеят в Маями, където вратарят е част от местният едноименен тим, който играе във второто ниво на Мейджър Сокър Лийг.

Госпожа Руум пък остави зад гърба си партитата и събитията на Балканите и с удоволствие се впусна в предизвикателството да е образцова футболна съпруга. На първия мач на Елой на световно - загубата 1:7 от Германия, тя бе с дънки, на които с камъни бе изобразила неговия автограф.

Снимка: Instagram

Двамата се запознават в интернет приложение. "За хора от висшата класа", както го определя сръбкинята. За да се свърже с нея, Елой плаща символична сума, след което започва размяната на съобщения.

Влечение към Балканите

Преди да играе за Маями, Руум преминава през тимовете на Витес, Гоу ахед ийгълс и ПСВ в Нидерландия, както и Серкъл Брюж в Белгия. В Европа той развива афинитет към... балканската красота.

"Имах много съотборници от там и винаги съм бил в добри отношения с тях. Смятам, че жените от Балканите са много красиви, но никой никога не ме запозна с някоя от тях. Бях се отказал. Тогава ми попадна профилът на Зорана, отворих го, видях Белград, видях кучето ѝ, видях снимките по бикини. Можех да ѝ пиша и там, но не исках да рискувам. Не се получи много добре, защото тя не се хвана толкова лесно", разказва вратарят.

Снимка: Instagram

Само че съдбата се намесва и няколко дни по-късно Зорана остава без дом след скандал с приятелка.

Елой я спасява, като ѝ предлага да заживеят заедно и... така започва всичко.

Мечтите

Самата Зорана често споделя снимки от личния си живот и не е престанала да прави кратките видеа, но сега те са насочени към семейството и към дестинациите, които посещават. В Сърбия не се появява често, въпреки че е тема номер 1 в западната ни съседка и я следят изкъсо.

Снимка: Instagram

"Сигурно ще ви се стори невероятно, но Елой винаги е мечтал да се ожени за сръбкиня. Съотборниците му често са му говорили за нас. Бил е в един отбор с Неманя Матич, с Владимир Стойкович, с Дарко Лазович. И тази мечта осъществи случайно. Искал е да живее в Маями, а сега играе там. Искаше да играе на световно и играе! Всичките му мечти станаха реалност!", похвали се Зорана пред сръбски медии наскоро.

Дали Елой Руум ще продължи с доброто си представяне на световно, предстои да разберем!

Зорана обаче със сигурност ще продължи да бъде очарователна по трибуните.

Снимка: Instagram

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.