Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация На секунди от изненадата: Бразилия едвам се измъкна срещу Япония на световното Гол в последната минута прати "Селесао" на осминафинал на Мондиала Снимка: Reuters

Бразилия е вторият осминафиналист на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико!

"Селесао" продължава да преследва шеста световна титла, въпреки че Неймар и компания до последно трепериха за мястото си сред 16-те най-добри срещу коравия отбор на Япония.

Всъщност победата им дойде в самия край - в петата минута на продължението на редовното време. Така те осъществиха пълен обрат срещу тима от Азия, който си тръгва с високо вдигнати глави.

Мачът

През първото полувреме японците допускаха играта в своята половина, но действаха стабилно в защита. Дисциплинираната им се отплати в 30-ата минута. След открадната топка в средата на терена в тима от Азия организираха атака като по учебник. Завърши я Кайшу Сато, която шутира по земя в десния ъгъл на вратата на Алисон и шокира целия свят - 1:0 за Япония.

Тимът на Бразилия нямаше друг избор, освен да се мобилизира бързо. До края на първата част "Селесао" не намери отговор, но в началото на втората атаките пред вратата на Сузуки зачестиха. Така се стигна до равенство 1:1 в 56-ата минута. Каземиро отбеляза след отлично центриране на Габриел Магаляеш.

След изравняването Япония заигра, фокусирайки се на защитата и това даде резултат. Стигна се до продължения, в които шампионът на Англия с Арсенал Габриел Мартинели се разписа и така осуети сензацията на Мондиала.

Класиране

В следващия кръг Бразилия ще играе с победителя от Кот д`Ивоар - Норвегия.

"Селеао" ще се опита да спечели шеста световна титла, като за последно триумфира на Мондиала през 2002 г. След това тимът отпадаше на четвъртфинали, с изключение на домашото световно през 2014 г., когато Бразилия завърши на четвърта позиция в крайното класиране.

За Япония остава удовлетворението от достойното представяне на терена. Най-доброто представяне на тима на Мондиал е девето място от 2002, 2010, 2022 г.

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