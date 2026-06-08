Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Защо Аржентина ще спечели световното първенство през 2026 г.? Невероятната теория за четвъртата звезда Снимка: Reuters

Феновете на футболната нумерология и конспиративните теории са разкрили забележителна историческа закономерност.

От 90-те години насам всяко второ световно първенство от всяко десетилетие следва един и същ модел: водещият отбор печели четвъртата си титла.

Снимка: Ройтерс

Само вижте как перфектно се сглобява този пъзел:

* 90-те години на миналия век (второ световно първенство за десетилетието - САЩ 1994): Бразилия побеждава Италия след дузпи и закача 4-та звезда.

* 2000 (второто световно първенство за десетилетието – Германия 2006): Италия побеждава Франция след дузпи и печели четвърта световна титла.

* 2010 (второто световно първенство за десетилетието – Бразилия 2014): Германия побеждава Аржентина в продължения и печели 4-та звезда.

* 2020-те (второто световно първенство за десетилетието - Мондиал 2026): Северна Америка е домакин на турнира, Аржентина има три шампионски титли и идва за 4-тата звезда.

Кръгът се затваря: през 1994 г. магията на четвъртата звезда започва в Съединените щати. 32 години по-късно турнирът се завръща в Щатите...