Возиня и Лео Меси стават съотборници

Световното първенство продължава да ражда истории, достойни за холивудска продукция.
На Мондиал'26 изгряха много звезди, които със сигурност ще бъдат разглеждани на трансферния пазар.
Едно от имената, които най-много изпъкват, е Жозимар Диаш. Или както вече всички го знаят - Возиня.
Голям трансфер
Стражът на Кабо Верде направи едно от най-силните вратарски представяния на световното първенство.
След сбъдването на мечтата да играе на най-голямата футболна сцена, сега съдбата му приготвя още по-голяма новина.
Според Marca Интер Маями проявява интерес към Возиня. Това означава, че от съперници на терена преди няколко дни Лионел Меси и африканският страж ще се превърнат в съотборници.
Мексиканската медия El Informador също потвърди за силния интерес от отбора на Дейвид Бекъм.
Няколко португалски издания пишат, че Возиня вече е свободен агент, след като договорът му с втородивизионния португалски Шавеш е изтекъл на 30 юни, което "значително улеснява всяка потенциална сделка".
От съперници в съотборници
Аржентина се срещна с Кабо Верде на 1/16-финалите на световното първенство и победи с 3:2 след продължения.
Тогава Возиня отново блесна с 8 спасявания срещу Лионел Меси и компания.
Въпреки че Кабо Верде отпадна от Мондиал'26, 40-годишният страж продължава да трупа последователи в социалните мрежи, като се превърна в най-следвания вратар в Instagram.
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