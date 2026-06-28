Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мач между Меси и Роналдо е възможен на финала. Ще го видим ли? Аржентина и Португалия никога не са играли официален мач помежду си

Португалия завърши 0:0 с Колумбия в третия кръг на световното първенство 2026 и остана втора в Група K. Колумбийците спечелиха първото място и се класираха за елиминациите като лидери. Решаващо за крайното подреждане се оказа равенството 1:1 на португалците срещу ДР Конго в първия кръг.

Този резултат значително намали шансовете за мечтан сблъсък между Кристиано Роналдо и Лионел Меси. Португалия попадна в лявата половина на схемата, докато Аржентина, която си осигури първото място в Група J още след втория кръг, е от другата страна.

Така двата отбора могат да се срещнат единствено в мач за медалите – на финала или в двубоя за третото място, ако и двата достигнат полуфиналите и отпаднат там. Пътят на "албиселесте" изглежда сравнително благоприятен, докато "мореплавателите" могат да се изправят срещу Испания още на 1/8-финалите. За да стигне до финала, отборът на CR7 вероятно ще трябва да преодолее и съперник като Хърватия на Лука Модрич.

Любопитен факт е, че Аржентина и Португалия никога не са играли официален мач помежду си. Двата национални отбора са се срещали само в приятелски срещи.

През 2011 г. в Женева Аржентина победи с 2:1 след късна дузпа на Меси, Роналдо също се разписа. През 2014 г. на „Олд Трафорд“ Португалия спечели с 1:0 с гол на Рафаел Герейро, като и Меси, и Роналдо играха само през първото полувреме.

Въпреки дългогодишното си съперничество на клубно ниво, двамата футболни гиганти никога не са се изправяли един срещу друг в официален мач за националните си отбори. Световното първенство през 2026 г. може да предостави последната възможност това да се случи.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.