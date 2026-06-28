Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Адът на световното първенство за Иран От освирквания на химна до най-жестокия край Снимка: Reuters

На световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, където още от първия ден всичко сякаш се обръщаше срещу тях, националния отбор на Иран си стегна багажа като „най-добър трети отбор“ след драматичен гол на Австрия в 96'...

Отбор, който се чувстваше изолиран още преди първия съдийски сигнал

Селекционерът Амир Галеноей описва преживяването още след първия мач срещу Нова Зеландия като „най-потиснатия отбор в историята на световните първенства“. И наистина – Иран постоянно се бореше с обстоятелства извън терена.

Още в груповата фаза тимът беше на милиметри от различен сценарий. Отменен гол в 96' срещу Египет и драматични резултати в другите мачове оформиха една от най-жестоките комбинации в историята на първенството.

Блокада и визови ограничения

Още преди началото на Мондиал 2026, ситуацията беше напрегната. САЩ отказаха визи на част от щаба на иранския национален отбор, включително анализатори, лекари и пресслужба. Това принуди останалите да поемат двойни роли и да компенсират липсващ персонал.

Дори президентът на иранската федерация Мехди Тадж беше възпрепятстван да влезе в страната заради предполагаеми връзки, които американските власти считат за рискови.

Тихуана – принудителната база

Допълнително ограничение беше забраната отборът да нощува на територията на САЩ между мачовете. Това принуди Иран да премести тренировъчната си база в Тихуана.

Резултатът: ежедневни дълги пътувания и логистичен хаос. Някои трансфери, които би трябвало да отнемат минути, се превръщаха в часове заради имиграционни проверки и закъснения.

Снимка: Reuters

След мача в Сиатъл срещу Египет играчите бяха принудени да летят посред нощ, без реално време за възстановяване.

„Те направиха всичко възможно, за да ни елиминират“, заяви Мехди Тареми след срещата, завършила 1:1.

Футбол отвъд футбола

Допълнително усложнение беше вътрешната ситуация в Иран. Военният конфликт в региона доведе до спиране на местното първенство, а по-голямата част от играчите пристигнаха без състезателен ритъм.

Звездата Сардар Азмун също отпадна от състава след политически скандал, свързан с публикация в социалните мрежи. Въпреки натиск от различни страни, решението не беше променено.

Разделени фенове

По трибуните ситуацията също беше изключително напрегната. Част от иранската диаспора в САЩ освиркваше националния химн и протестираше срещу режима в Техеран, развявайки символиката на предреволюционния Иран.

Това превърна мачовете в арена не само на спортно, но и на политическо напрежение.

Иран завърши груповата фаза непобеден – историческо постижение. Но съдбата беше безмилостна. Гол в добавеното време срещу Египет беше отменен след намеса на VAR за невидима засада. Това щеше да означава директна квалификация.

Оставаше надеждата мачът между Алжир и Австрия да завърши „правилно“. Но драмата се разгърна до последната секунда: изравнителен гол на Австрия в 96' обърна всичко и окончателно елиминира Иран.

Елиминирани без загуба

Kационален отбор на Иран напуска турнира без загуба, но и без заслужена награда за усилията. Историята им остава като един от най-жестоките примери как футболът понякога може да бъде безмилостен – не на терена, а извън него.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.