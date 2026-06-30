Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ганайският шаман удари и по Лионел Меси Нана Куаку Бонсам стана популярен, след като прокле Хари Кейн

Ганайският шаман Нана Куаку Бонсам, който стана популярен с клетвата срещу Хари Кейн, се е прицелил в нова жертва - Лионел Меси.

Духовният лидер, чието истинско име е Стивън Осей Менса, обяви, че Кабо Верде ще хвърли голямата бомба, елиминирайки Аржентина в 1/16-финалите на Мондиал 2026.

Двубоят ще се играе от 01:00 ч. българско време в петък срещу събота и ще може да го проследите на живо тук - на btvsport.bg.

Дяволът-шаман

Бонсам, което означава "Дявола" на езика акан, стана известен за първи път през 2014 г. Тогава твърдеше, че е направил магия на Кристиано Роналдо.

Преди седмица Нана каза, че е извършил каквото трябва и Кейн няма да вкара на Гана в груповата фаза. Така и стана - "черните звезди" удържаха нулево равенство, а Кейн през втората част направи шокиращ за стандартите си пропуск.

"Голям футболист е, но няма да вкара гол във вратата на моята родина, защото аз го омагьосах", бе казал тогава Бонсам.

"Ще гръмне огромна изненада. Кабо Верде ще нокаутира световния шампион Аржентина!", предупреди сега шаманът.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.