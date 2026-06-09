Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Заклаха пиле в съблекалнята, наеха шамани, след което победиха Франция Може би най-странният мач в историята на световните първенства

Световното първенство през 2002 г. в Япония и Южна Корея остава в историята не само с футболните изненади, но и с една от най-обсъжданите „задкулисни“ истории около Сенегал национален отбор.

След шокиращата победа с 1:0 над действащия световен шампион Франция, в медиите започват да циркулират твърдения за мистични ритуали около отбора — истории, които и до днес се разказват повече като легенда, отколкото като доказан факт.

Шок

Още в откриващия мач турнирът избухва: Сенегал побеждава Франция и обръща всички прогнози с главата надолу. Това моментално превръща отбора в сензация.

В различни медийни публикации от онзи период се появяват твърдения, че около отбора са били наемани местни шамани, свързвани с традиционни африкански ритуали. Разказват се истории за амулети, масла и заклани пилета и практики, използвани с цел късмет и психологическа подготовка.

Реакцията на Франция

Френските играчи са били под огромно напрежение още преди турнира, а след шокиращата загуба започват да се появяват и допълнителни истории за страх и психологически фактори — но и те остават в сферата на слуховете.

Реалността на терена

Истинската причина за успеха на Сенегал е далеч по-земна: агресивна игра, тактическа дисциплина и изключителна мотивация.

Отборът достига до четвъртфиналите и остава една от най-големите изненади в историята на Световно първенство по футбол 2002.