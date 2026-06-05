Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Иво Бързаков Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Да разплачеш родината на брат си Една кръв, но две национални фланелки

Новият футболен свят все по-често ражда истории, които до преди години изглеждаха немислими. Една от тях е двама братя да се изправят един срещу друг на национално ниво. Списъкът с подобни случаи расте, а най-новият пример е свързан със звездата на ПСЖ Дезире Дуе и брат му - Гуела Дуе.

Двамата се срещнаха като съперници в мач между Франция и Кот д’Ивоар. По-големият – 23-годишният Гуела, не просто започна като титуляр за „слоновете“, а изигра решаваща роля. Той бе в основата на обрата срещу „петлите“ от 0:1 до 2:1 в Нант, като се отчете с гол и асистенция. Всичко това се случи пред погледа на Дезире Дуе, който остана на пейката и наблюдаваше представянето на брат си.

Едно семейство, две национални фланелки

Футболът вече неведнъж е виждал братя, които избират различни държави. Един от най-емблематичните случаи са Жером и Кевин-Принс Боатенг, които защитават съответно Германия и Гана.

Историята им влиза в хрониките на световните първенства през 2010 г., когато двете страни се срещат на Мондиала в Южна Африка – първи подобен случай, в който братя се изправят един срещу друг на най-голямата сцена. Четири години по-късно сценарият се повтаря и в Бразилия. Жером Боатенг впоследствие става световен шампион с Германия, а двамата братя записват общо осем официални сблъсъка помежду си, в които германецът печели пет.

Билбао между Гана и Испания

Историята на Иняки и Нико Уилямс е различна по тон, но не и по същност. Родени в Билбао в семейство с ганайски корени, двамата израстват в школата на Атлетик Билбао и споделят изключително силна връзка.

На национално ниво обаче пътищата им се разделят. Иняки Уилямс избира да защитава Гана, след като така и не получава сериозна възможност за Испания. По-малкият Нико избира „Ла Роха" и вече е част от новото поколение на испанския национален отбор, с който стана и европейски шампион. И двамата бяха в състава за Мондиала в Катар 2022, а вероятността съдбата да ги срещне като съперници остава напълно реална.

Косовско-албанската ос в Швейцария

Швейцария от години е дом на една от най-интересните „разделени“ братски истории в международния футбол. Гранит и Таулант Джака, родени в Базел в семейство с косовско-албански корени, поемат по различни национални пътища.

Гранит Джака се превръща в дългогодишен лидер на Швейцария с над 100 мача за националния отбор. Брат му Таулант избира Албания, за която записва десетки участия. Двамата се изправят един срещу друг на Евро 2016 – момент, който остава сред най-емоционалните в историята на турнира.

Бразилия или Испания – разделеният път на семейство Мазиньо

Синовете на световния шампион с Бразилия Мазиньо също избират различни национални пътища. Тиаго Алкантара предпочита Испания, докато Рафиня защитава Бразилия.

И двамата достигат до високо ниво, но кариерите им са белязани от тежки контузии, които ограничават потенциала им на най-високата сцена.

Трима братя, две държави

Историята на Пол Погба и неговите братя Флорентен и Матиас е още един пример за разделени футболни съдби. Докато Пол Погба става световен шампион с Франция през 2018 г., братята му остават извън плановете на „петлите“ и впоследствие избират националния отбор на Гвинея.

Още в ранната история на модерния футбол се срещат подобни случаи. Братята Виери са сред най-известните – Кристиан Виери се превръща в голмайстор на Италия с 49 мача и 23 гола, докато брат му Макс защитава Австралия.

Още по-назад във времето, в края на XIX век, братята Гудол стават първият документиран случай на национално разделение. Джон и Арчи Гудол играят съответно за Англия и Ирландия, въпреки шотландския си произход, в епоха, когато правилата за националност са значително по-различни от днешните.