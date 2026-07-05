Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Обичам те!": Вижте как Ейса Гонсалес изживя героичната победа на Григор Димитров (ВИДЕО) Актрисата не е на трибуните, но следи с трепет мачовете Снимка: Instagram

Григор Димитров постигна една от най-важните и трудни победи в кариерата си само преди няколко часа на кортовете на "Уимбълдън".

Родният тенисист се класира за осминафиналите на турнира от Големия шлем сред като се справи с Матео Беретини в пет сета - 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Направи го, след като преди година получи тежка контузия в гръдния мускул именно на Свещената трева и претърпя драстичен спад в ранглистата. Преди дни Димитров, на чиято воля се удивлява целия свят, благодари на важните хора в живота му за подкрепата - щаба му, семейството му и очаквано Ейса Гонсалес. Приятелката му не е в Лондон, но не пропуска мач и преживява всяка точка!

Видеото

В социалните мрежи красивата мексиканка показа реакцията си при победната точка на Димитров над Беретини.

Тя изгледа срещата в компанията на приятели, които я заснеха.

Посланието ѝ пък беше категорично - "Обичам те!".

Димитров от своя страна също сподели видеото и отговори с "Обичам те!".

Двойката е заедно от повече от година, като намират време един за друг, въпреки напрегнатите си графици. При всяка възможност Ейса е близо до корта, за да подкрепя любимия си.

Какво предстои?

Победата на Димитров над Беретини го изстреля на осминафинал, като по този начин той защити точките си от миналата година. Точно на осминафинал срещу Яник Синер и докато водеше с 2:0 сета бългринът получи травмата, след която се наложи операция.

Снимка: Reuters

В следващия кръг Григо ще се изправи срещу 114-ия в света Артър Фери. Британецът поднесе една от изненадите в третия кръг, отстранявайки също с 3:2 сета (2:6, 7:5, 2:6, 7:6/3/, 7:6/5/) Зизу Бергс (Белгия).

Срещата трябва да се изиграе в понеделник, 6 юли.