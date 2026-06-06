Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 19-годишната рускиня Мира Андреева е кралицата на Париж Тя спечели първа титла от Големия шлем Снимка: Reuters

Само на 19, родената в Красноярск, Русия Мира Андреева спечели една от най-важните титли в света на тениса. Тя е новият шампион на "Ролан Гарос"!

Във финала тийнейджърката, който влезе в надпреварата като осма в световната ранглиста, победи категорично квалификантката Мая Хвалинска с 6:3, 6:2 за час и 22 минути.

Това е първа титла от Големия шлем за талантливата Андреева, която през 2024 г. достигна до полуфиналите на надпреварата в Париж.

Мачът

Сблъсъкът за титлата при дамите в Париж стартира с размяна на четири поредни пробива между съперничките, като Хвалинска първа спечели на свой сервис, за да поведе с 3:2. Андреева обаче намери ритъма си и със серия от четири успешни гейма, тя взе първия сет с 6:3.

Снимка: Reuters

Руската тенисистка взе аванс от 3:0 в началото на втората част, след като реализира ранен пробив, а после навакса пасив от 0:40, отразявайки три геймбола. Последва нов пробив за Мира Андреева, а по-късно и пети пореден гейм, преди Мая Хвалинска да намали за 1:5.

Андреева отрази първия шанс за пробив на полякинята в следващия гейм, сервирайки за трофея, но Хвалинска се възползва от втората си възможност, правейки резултата 2:5.

Рускинята не допусна разколебаване и още в следващия гейм реализира пробив, осъществявайки първия си мачбол за крайното 6:2.

Снимка: Reuters

Промяната

От понеделник при обновяването на ранглистата шампионката ще се изкачи с две места и вече ще е шеста в света.

Голям скок предстои и за противничката ѝ, която събра симпатиите на феновете на тениса.

Снимка: Reuters

24-годишната Хвалинска, която впечатли с изявите си до момента на турнира, заемаше 114-о място при последното обновяване на световната ранглиста и не бе стигала по-далеч от втория кръг при предишните си участия в основната схема на надпреварите от Шлема - през 2022-а на "Уимбълдън".

От понеделник тя ще е 21-ва и ще запише впечатляващ "скок" от 93 места.