Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Не мога да разбера как спят" - украинка разтърси "Ролан Гарос“ за войната Марта Костюк срещу Мира Андреева на полуфинал в Париж

Украинската тенисистка Марта Костюк влезе в историята на "Ролан Гарос", достигайки до първия си полуфинал от турнир от Големия шлем.

На пресконференцията след успеха над Елина Свитолина тя говори открито за борбата с трудните новини от родината си, за силата на украинските спортисти, но и за суровото си отношение към руските си колеги, които избягват темата за войната.

Във вторник Марта записа 17-та поредна победа, която я изпрати на полуфинал в Големия шлем.

A first for Ukrainian women's tennis



Marta Kostyuk's historic achievement is our stat of the day by @Infosys #RolandGarroswithInfosys #ExperiencetheNext pic.twitter.com/S6xUY7LjlK — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2026

"Да, чувството е страхотно. Не мисля за серията, както отбелязвам всеки ден. Това не се е променило. Много съм щастлива, че съм на полуфиналите и съм развълнувана за следващия мач", каза украинката.

Украинците на спортната карта

Журналистът отбеляза на конференцията, че от началото на войната Украйна не е имала много спортни успехи, с изключение на Александър Усик - затова попита Костюк какво според нея ще означава триумфът ѝ в Париж за сънародниците ѝ.

Снимка: БГНЕС

"Ами, първо, не мисля, че спортните резултати не бяха добри, защото имахме най-голям брой представители на Олимпийските игри, откакто Украйна стана независима. Това говори много.

Също така, имахме и някои медали. В момента имаме някои наистина страхотни атлети. Усик, очевидно, е легенда. Мисля, че тенисистите също са в новините в момента, особено момичетата. Да, едно нещо, за което съм много щастлива, е, че всички спортисти правят всичко възможно, за да се справят и, знаете ли, да излязат по-добре от тази ситуация.

Marta Kostyuk on Russian players who avoid giving a clear stance on the war, 'I wish there was some more clear stance on what's going on especially when your country is killing other people'



"Shnaider, after she beat Oliynykova, said, 'I'm not playing an opponent, I'm playing… pic.twitter.com/dj9yJkC5GO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 2, 2026

Очевидно всеки се справя по различен начин, но сега, след като минаха четири години, можете да видите колко са издръжливи. Повечето украински спортисти се връщат в Украйна, за да тренират. Те нямат привилегията, като мен например или други тенисисти, да пътуват през цялото време и да бъдат извън опасност, така че тренират там. Те живеят в тази обстановка.

Снимка: БГНЕС

Много се гордея с всички тях и, знаете ли, много се радвам, че представлявам Украйна, особено с днешния мач. За мен, с всичко, което се случва, самото присъствие тук е истинска благословия и не мисля за победа. Това не е най-важното нещо за мен. Тук съм, за да представя Украйна и да се забавлявам."

А за последните бомбардировки допълни:

"Не мога да направя нищо по въпроса, освен да наблюдавам какво ще се случи. Видях, че вече е имало отново снощи, но никога не следя новините през нощта.

Ако не мога да живея без новини и да не ги следя. Когато се събудих днес, видях, че всичко е по новините. Изпратих съобщение на семейството си, за да проверя как са. Това е всичко, което мога да направя.

"Обадих се на семейството си"

Най-важното нещо, което мога да направя, е да седна тук и да говоря за това, за да могат повече хора да знаят за него и да не свикват с този ужасен живот.

Следващата ѝ съперничка ще бъде младата рускиня Мира Андреева.

Снимка: БГНЕС

"Обикновено не ме интересува кой е от другата страна на мрежата. Аз съм там, за да играя тенис и да си върша работата и това е. Това няма да се промени за мен в четвъртък.

След победата над Олийникова, Шнайдер каза: „Не играя срещу съперничката. Играя срещу топката, защото топката е една и съща.“ Говорейки за мача срещу украинската тенисистка, Андреева каза: „Наистина се опитвам да играя срещу топката, която идва към мен. Няма значение срещу кого играя.“

Журналистите се интересуваха дали Марта е разочарована от тези изявления.

"Е, вече не е разочароващо за мен. Те са възрастни. Те знаят за какво говорят. Знаят какво се случва. Имат телефони. Имат Instagram. Гледат новините. Те са наясно какво се случва.

Ако е нещо, за което искат да избегнат да говорят, те трябва да живеят с него, не аз. Искам да кажа, какво мога да кажа? Те са избрали стратегия за себе си, която им подхожда. Това е.

Бреме

Очевидно няма много какво да направя по въпроса. Иска ми се да има по-ясна представа за това какво се случва, особено когато страната ти убива други хора. Не знам как можеш да спиш спокойно през нощта, когато знаеш, че това се случва и нямаш какво да кажеш по въпроса. Да, нямам какво повече да добавя", отговори Костюк.

Журналистите ѝ посочиха, че някои руски спортисти не са склонни да кажат публично какво наистина чувстват, защото се притесняват от последствията в родината си.

"Познавам хора, които напуснаха Русия в момента, в който започна войната, които продадоха всичките си бизнеси, които оставиха всичко зад гърба си, защото просто не са съгласни с това, което страната им причинява на другите хора. Това е техният начин на протест, така че те просто си тръгват и или започват нов живот някъде другаде.

Има много публични личности в Русия, които са правили това, и е очевидно, че нямат начин да се върнат назад в този момент. Може би в бъдеще, не знам... Така че има начин, ако не сте съгласни, просто не живеете там. Просто не сте съгласни с това и това е!

"Това е тяхното бреме"

Имаме най-добрия пример с Дария Касаткина. Знам, че когато тя говореше публично за това, хората идваха в къщата на родителите ѝ, плашеха ги и подобни неща. Това не ѝ попречи да промени националността си и да се премести в Австралия.

Нищо не ви спира, ако е нещо, в което не вярвате. Очевидно те не мислят така, нали знаете... След четири години мисля, че те ясно заявиха на чия страна са. Отново, това е тяхно бреме, което трябва да носят, и с това живеят те, не аз", завърши Костюк.