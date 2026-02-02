Карлос Алкарас разтърси света на тениса и надмина рекордите на легендарната Голяма тройка. В неделя, 1 февруари, той се превърна в най-младия играч в историята, спечелил седем титли от Големия шлем. На едва 22 години и 272 дни испанецът остави в историята Бьорн Борг, който достигна този връх на 23 години и 4 дни.

Рафаел Надал постига седмата си титла на 24 години и 3 дни, а на Роджър Федерер му бяха нужни 171 дни повече, за да го направи. Новак Джокович, настоящият рекордьор с 24 Мейджър трофея, достига шестата си титла едва на 27 години и 45 дни по време на "Уимбълдън" 2014 г.

Две титли на сезон

С темпо от средно две титли на сезон, Алкарас би изравнил рекорда на Джокович, на 31 години. Седемте големи трофея го изравняват с Джон Макенроу и Матс Виландер, които са коментаторите за Eurosportза големите тенис събития.

Снимка: Reuters

„Мачболът“, с който Алкарас триумфира на Откритото първенство на Австралия, е вече исторически момент. Карлитос заема 9-ото място в класацията на всички времена за титли от Големия шлем.

Пред него са:

Новак Джокович (24)

Рафаел Надал (22)

Роджър Федерер (20)

Пийт Сампрас (14)

Бьорн Борг (11)

Андре Агаси (8)

Джими Конърс (8)

Иван Лендъл (8)

Следващата му възможност да се изкачи е на "Ролан Гарос" (24 май–7 юни), където спечели Купата на мускетарите последните две години. Новият шампион на Австралия е втори сред активните играчи с общо 25 трофея, след Джокович - 101, изпреварвайки Яник Синер и Александър Зверев, и двамата с по 24.

„Научих се да се наслаждавам на всяка секунда, ценя живота, който имам“, казва седемкратният шампион. „Знам, че пиша история и е чест името ми да е сред рекордите.“

Предстоящият му график включва два турнира от ATP 500: Ротердам (9 – 15 февруари) и Доха, където отново може да се срещне с Джокович и Синер.

Преднината, която прави история

След историческата си титла, Алкарас води в световната ранглиста с 3350 точки пред Синер. Това предимство му гарантира, че ще пристигне на Мастърса в Маями (18–29 март) като номер едно в света, защото има 1000 точки за защита (500 от Ротердам, 100 от Доха и 400 от Индиън Уелс).

Синер не може да го изпревари, дори ако спечели всичко. Италианецът пропусна три месеца състезания след Австралия 2025 г., след като бе наказан за положителен тест за клостебол в Индиън Уелс 2024 г.