Тенис

България ще е домакин на Белгия за Купа "Дейвис"

Мачовете са през февруари

БФтенис

България ще бъде домакин на Белгия в мач от Световната група на Купа "Дейвис". Това отреди тегленият днес жребий в Болоня (Италия). Мачовете ще са през февруари 2026 година, като точните дати и градът-домакин ще бъдат обявени през декември.

За първи път сред най-добрите

За първи път в история България ще бъде сред най-добрите отбори в света в турнира за Купа "Дейвис", който има статут на световно първенство. Това стана факт, след победата на националите над Финландия в Пловдив.

Снимка: Lap.bg

България срещу Белгия

Тимът на Белгия беше поставен под номер 4 в жребия, след като загуби на полуфиналите от Италия преди два дни. При успех, България ще играе за класиране на финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония.

До момента България е излизала четири пъти срещу Белгия за Купа "Дейвис": 1973 г. България - Белгия 3:2, 1976 г. Белгия - България 3:2, 1984 г. България - Белгия 2:3, 1985 г. Белгия - България 3:1, съобщават от БФ Тенис.

Тагове:

тенис България белгия купа дейвис жребий световна група

