Василев: Усещах подкрепата, успехът е за българския народ (ВИДЕО)

Националът Александър Василев благодари за подкрепата и посвети победата срещу Финландия за Купа "Дейвис" на целия български народ.

Тенисистите ни постигнаха исторически успех в Пловдив - класираха се на плейоф за влизане в елита на световната отборна надпревара.

Той беше осигурен, след като 18-годишният Василев - първи братовчед на Григор Димитров, срази опитния Емил Руусувуори.

Василев пред bTV

"Дължа всичко на момчетата и на публиката. На капитаните, на всеки един играч, който се пребори, независимо от резултата, за тази победа"

Искам да споделя този успех с тях и с българския народ. Усещах тяхната подкрепа днес... Играхме като отбор и затова победата е наша.", коментира пред bTV Василев - №2 в световната ранглиста при юношите.

"Наистина невероятен успех, страшно емоционален за нас. Аз бях настръхнал в последните 3 гейма, силни емоции. Цялата седмица сме вярвали в победата. Аз вярвам във възможностите на момчетата, тяхната перспектива, техния успех"

"Целият отбор показа, че когато сме обединени, можем да постигнем абсолютно всичко.", заяви капитанът Валентин Димов.