Тенис

Блестящ Александър Василев срази Финландия за Купа "Дейвис" (ВИДЕО)

Плейоф дели България от елита на световната отборна надпревара в тениса

България e на плейоф за елита на световната отборна надпревара по тенис Купа "Дейвис"!

Историческият успех беше осигурен от 18-годишния Александър Василев, който победи с 2:0 сета (7:5/5/, 6:4) Емил Руусувуори за 2 часа и 2 минути на корта в Пловдив.

Така "лъвовете" се наложиха с 3-2 победи в сблъсъка и през февруари ще играят квалификация за влизане в Световната група. 

Снимка: Lap.bg

Героят Василев

Мачът започна равностойно, като и двамата бяха стабилни на собствено подаване. Първите колебания дойдоха чак в деветия гейм, когато Василев успя да измъкне сервис-гейма си след четири поредни равенства и спасена точка за пробив.

Още в следващия пък световният номер 2 при юношите на свой ред получи две възможности да пробие съперника, но Руусувуори отрази и двата сетбола пред българина, за да изравни до 5:5. Двамата спечелиха следващите си геймове на собствен сервис и така сетът влезе в тайбрек.

В него Василев поведе с 3:0 точки, но втората ракета на Финландия изравни – 3:3. Това не разколеба Василев, който излезе победител в следващите три разигравания и стигна до три възможности да затвори сета. Макар да пропусна първите две на сервис на Руусувуори, българинът оползотвори третата на собствено подаване и взе първата част след час и 12 минути игра.

Успехът в първия сет даде увереност на Александър Василев, който остана стабилен в играта от основната линия и това му позволи да направи ранен пробив в началото на втората част за 2:1, а след това и го затвърди без проблеми – 3:1.

Световният номер 2 при юношите продължи да бъде убедителен на собствено подаване и се стигна до 5:3. Руусувуори взе своя следващ гейм, но Василев показа хладнокръвие и не допусна изненада, за да затвори мача с 6:4 за радост на пълните трибуни на ТК "Локомотив Пловдив". 

Снимка: Lap.bg

