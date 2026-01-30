Българин на финала на Australian Open!

Българинът Димитър Кисимов се класира за финала на двойки при юношите на Откритото първенство по тенис на Австралия!

17-годишният талант от София и партньорът му Конър Дойг от Южна Африка си осигуриха мач за титлата, след като в полуфинала се справиха с Марк Себън от Великобритания и Кирил Филаретов от Русия.

Българинът и южноафриканецът се наложиха на полуфинала с 6:3, 4:6, 10:6 след 72 минути игра.

Мачът

Победителите стигнаха до пробив за 4:2 в първия сет и го спечелиха с 6:3.

Във втората част обаче драмата беше пълна — Кисимов и Дойг изоставаха с 0:2, обърнаха до 4:2, но съперниците направиха нов обрат за 6:4. Така всичко се реши в шампионски тайбрек!

Там нервите на българо-южноафриканския тандем се оказаха по-здрави. Те поведоха с 9:6 точки и още при първия си мачбол сложиха точка на спора, подпечатвайки мястото си във финала.

В решителната среща Кисимов и Дойг ще играят срещу представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз.

Българските успехи

Така родния ни тенис има шанс за втора титла от турнира от Големия шлем в Австралия при подрастващите. Единствената ни такава е на Магдалена Малеева от 1990 г.

View this post on Instagram A post shared by Димитър Кисимов (@dimitarkisimov08)

Иначе това е трети пореден финал на турнир от Големия шлем с българско участие.

Иван Иванов спечели "Уимбълдън", а след това той и Александър Василев играха за определяне на шампиона на Откритото първенство на САЩ.

Шампион на двойки в турнир от Големия шлем е ставал единствено Адриан Андреев, който през 2018 г. триумфира заедно с Антон Матусевич в Ню Йорк.

На сингъл победители в юношеските издания на най-важните тенис турнири за сезона са ставали Иван Иванов ("Уимбълдън", US Open, 2025), Григор Димитров ("Уимбълдън", US Open, 2008), Мануела Малеева ("Ролан Гарос", 1982), Катерина Малеева (US Open, 1984), Магдалена Малеева (Australian Open, "Ролан Гарос", US Open, 1990).

