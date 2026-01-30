bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Българин на финала на Australian Open!

Димитър Кисимов ще играе на двойки при юношите

Българин на финала на Australian Open!

Българинът Димитър Кисимов се класира за финала на двойки при юношите на Откритото първенство по тенис на Австралия! 

17-годишният талант от София и партньорът му Конър Дойг от Южна Африка си осигуриха мач за титлата, след като в полуфинала се справиха с Марк Себън от Великобритания и Кирил Филаретов от Русия.

Българинът и южноафриканецът се наложиха на полуфинала с 6:3, 4:6, 10:6 след 72 минути игра.

Мачът

Победителите стигнаха до пробив за 4:2 в първия сет и го спечелиха с 6:3.

Във втората част обаче драмата беше пълна — Кисимов и Дойг изоставаха с 0:2, обърнаха до 4:2, но съперниците направиха нов обрат за 6:4. Така всичко се реши в шампионски тайбрек!

Там нервите на българо-южноафриканския тандем се оказаха по-здрави. Те поведоха с 9:6 точки и още при първия си мачбол сложиха точка на спора, подпечатвайки мястото си във финала.

В решителната среща Кисимов и Дойг ще играят срещу представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз.

Българските успехи

Така родния ни тенис има шанс за втора титла от турнира от Големия шлем в Австралия при подрастващите. Единствената ни такава е на Магдалена Малеева от 1990 г. 

Иначе това е трети пореден финал на турнир от Големия шлем с българско участие. 

Иван Иванов спечели "Уимбълдън", а след това той и Александър Василев играха за определяне на шампиона на Откритото първенство на САЩ.

Шампион на двойки в турнир от Големия шлем е ставал единствено Адриан Андреев, който през 2018 г. триумфира заедно с Антон Матусевич в Ню Йорк. 

На сингъл победители в юношеските издания на най-важните тенис турнири за сезона са ставали Иван Иванов ("Уимбълдън", US Open, 2025), Григор Димитров ("Уимбълдън", US Open, 2008), Мануела Малеева ("Ролан Гарос", 1982), Катерина Малеева (US Open, 1984), Магдалена Малеева (Australian Open, "Ролан Гарос", US Open, 1990).

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

тенис България двойки australian open открито първенство на австралия Димитър Кисимов Конър Дойг Анстралия

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Какво ще се случи в Шампионска лига? Къде да гледате жребия днес?

Какво ще се случи в Шампионска лига? Къде да гледате жребия днес?

Няма да е лесно! Срещу кого ще играе Лудогорец в плейофите на Лига Европа?

Няма да е лесно! Срещу кого ще играе Лудогорец в плейофите на Лига Европа?

След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа (ВИДЕО)

След изстрадана победа: Лудогорец е на плейофи в Лига Европа (ВИДЕО)
Плащай, Бастиан! Вижте космическата издръжка за Ана и децата!

Плащай, Бастиан! Вижте космическата издръжка за Ана и децата!
Олимпиакос пречупи Барселона, Везенков с

Олимпиакос пречупи Барселона, Везенков с "дабъл-дабъл" (ВИДЕО)

Последни новини

Плащай, Бастиан! Вижте космическата издръжка за Ана и децата!

Плащай, Бастиан! Вижте космическата издръжка за Ана и децата!
Няма да е лесно! Срещу кого ще играе Лудогорец в плейофите на Лига Европа?

Няма да е лесно! Срещу кого ще играе Лудогорец в плейофите на Лига Европа?

Какво ще се случи в Шампионска лига? Къде да гледате жребия днес?

Какво ще се случи в Шампионска лига? Къде да гледате жребия днес?

Загина в тежка катастрофа, но вкара от отвъдното (ВИДЕО)

Загина в тежка катастрофа, но вкара от отвъдното (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV