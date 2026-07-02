Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Българин в щаба на Новак Джокович! Вижте какво обясни той! Кой е Константин Стоянов и какво прави до носителя на 24 титли от Големия шлем? Снимка: Reuters

Българин помага на Новак Джокович за по-доброто му представяне на корта.

Новината потвърди самият тенисист след победата над Стефанос Циципас с 6:3, 6:4, 6:2 във втория кръг на "Уимбълдън".

Името на попълнението в щаба, с който сърбинът продължава да преследва титла номер 25 от Големия шлем в богатата си кариера, е Константин Стоянов.

Приятели

Той бе засечен в ложата на бившия номер 1 в света и по време на тренировките му близо до него.

Стоянов не отговаря за физическата подготовка на Джокович, а за менталната. Всъщност двамата са първо... приятели.

"Първо, той ми е приятел. Децата ни се разбират страхотно. Синовете ни са най-добри приятели", поясни Джокович пред сръбски медии.

Не за първи път

За Стоянов се знае, че живее в Монако, където и един от най-великите тенисисти в историята.

Той се занимава с бизнес, като има своя компания в технологичния сектор, а извън това работи като треньор по развитие на върховите постижения.

"Не работим за първи път заедно. Той не е психолог, а треньор по ментално представяне. Работих с него през 2022 и 2023 г., когато имах наистина страхотни резултати на турнирите от Големия шлем, така че ето ни, подновихме сътрудничеството си и ще видим, надяваме се на най-добрия резултат", допълва Джокович.

През 2023 г. Ноле спечели титлите от Откритото първенство на Австралия, Откритото първенство на САЩ и "Ролан Гарос", година преди това той триумфира на "Уимбълдън".

"Винаги търся нещо, което може да ми помогне с половин процент, 1% повече, да се чувствам по-добре на корта, да бъда по-подготвен, да бъда по-концентриран, да се възстановявам по-бързо. Това е просто манталитетът, който си изграждам през целия си живот. Изобщо не е изненадващо, че имам толкова много хора около мен и... И съм говорил за тази психическа подготовка и важността на психическата сила и този сериозен, психически-емоционален подход милион пъти в кариерата си.", допълни Джокович.

Снимки: Sportal.rs