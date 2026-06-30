Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Джокович би трудно на "Уимбълдън", а всички говорят за сакото му (СНИМКА) Ден преди мача сърбинът бе на... концерт Снимка: Reuters

На 39 години и с 24 титли от Големия шлем сякаш всичко е позволено на Новак Джокович.

Сърбинът започна участието си на един от най-важните турнири в тенис календара - "Уимбълдън", с победа над Ибинг Ву, която обаче не дойде никак лесно - 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Въпреки страхотният тенис на "Свещената трева" в Лондон, обстоятелствата около мача и на трибуните бяха по-шумно коментирани.

Сакото

Джокович се появи със специално сако в традиционен бял цвят на бранда, чието лице е от години.

Но не моделът, а посланието изпъкнаха. На подплатата пишеше: "Не е герой този, който търпи неправдата и прощава".

Сръбската пословица заинтригува зрителите, като тя често е използвана от духовни лица в западната ни съседка. Вероятно е свързана в празнувания от сърбите вчера Видовден, който има важна роля в историята на страната. На Видовден 1389 г. е битката при Косово поле, в която сръбският герой Милош Обилич успява да се добере до задните линии на османската армия и да убие султан Мурад I, като това забавя нашествието в Европа.

Политическите анализатори обаче веднага видяха друго послание. За Джокович се знае, че подкрепя протестите срещу властта на президента на Сърбия Александър Вучич. Преди дни той заяви, че ще подаде оставка и ще организира нови избори.

Снимка: Reuters

Джокович все още не е коментирал символиката на сакото.

Гости

На трибуните на "Уимбълдън" за 21-ото появяване на сърбина на корта присъстваха редица знаменитости. Сред тях бяха бившият капинат на националния отбор по футбол на Англия Дейвид Бекъм, който бе в компанията на майка си Сандра.

Снимка: Reuters

Там беше и популярният певец Bad Bunny. Присъствието му бе своеобразно "връщане на жеста", тъй като само преди ден самият Джокович посети концерта му.

Иначе победата дойде пред очите на семейството на Ноле - съпругата му Йелена и децата му Стефан и Тара. В чест на дъщеря си той отново се престори, че свири на цигулка.