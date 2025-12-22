bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Битката на половете: Сабаленка срещу Кириос - пряко на VOYO.BG (ВИДЕО)

Очаква ви един необикновен мач!

Коледа - време за празници, време за семейството, време и за... шоу! 

Най-добрите тенисисти по цял свят използват дните около светлите празници, за да се подготвят за новия сезон. Но и за забавление!

Такъв е мачът "Битката на половете", който ще изправи един срещу друг на корта Арина Сабаленка и Ник Кириос. 

Къде да гледате? 

Мачът, който от години забавлява феновете, сблъсквайки мъж и жена от двете страни на мрежата на един от най-трудните, най-скъпите и най-атрактивни спортове, е на 28 декември

Шоуто може да гледате пряко на онлайн платформата ни VOYO.BG от 17:45 ч.! 

Мястото на мача е Дубай. 

Битката на половете

Идеята за противопоставяне на мъжете и жените в тениса не е от вчера! 

Още през 1888 г. шампионът при мъжете на "Умбълдън" Ърнест Реншоу играе срещу победителката при дамите Лоти Дод. 

Въпреки че Дод има предимство от 30:0 във всеки гейм, Реншоу печели. 

Подобни мачове се играят често в началото на ХХ век, а след Втората световна война се превръщат в огромна атракция и на корта излизат легендарни имена като Бьорн Борг, Били Джийн Кинг, Вирджиния Уейд, Мартина Навратилова, Винъс и Серина Уилямс.

През новия век в "Битката на половете" са играли Новак Джокович, Жюстин Енен-Арден, Хуберт Хуркач, Ига Швьонтек.

Забавление

На 28 декември от 17:45 ч. мачът обещава... забавление! И няма как да е с тези двамата на корта. 

Лошото момче Ник Кириос, който липсваше на публиката с краткото си прекъсване през 2024 г., и винаги атрактивната Сабаленка от Беларус! 

"Изобщо не се излагам на риск! Ще се забавляваме и ще играем страхотен тенис", обеща настоящата номер 1 в световната ранглиста при дамите! 

"Когато мъжете и жените правят повече такива неща заедно, това движи спорта напред", каза австралиецът! 

Не пропускайте това тенис зрелище пряко на платформата VOYO.BG от 17:45 ч. на 28 декември! 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

тенис ник кириос арина сабаленка Битка на половете

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

„Когато спрях със спорта и се прибрах, дъщеря ми вече беше на 6“

„Когато спрях със спорта и се прибрах, дъщеря ми вече беше на 6“
Може да яде със сламка, но се къпе в пари (СНИМКА)

Може да яде със сламка, но се къпе в пари (СНИМКА)
Голът на сезона! Българин наказа вратар от центъра (ВИДЕО)

Голът на сезона! Българин наказа вратар от центъра (ВИДЕО)
Уменията на вратаря на ЦСКА му спечелиха... бъдеща съпруга(ВИДЕО)

Уменията на вратаря на ЦСКА му спечелиха... бъдеща съпруга(ВИДЕО)
Най-успешният и най-богат Том Брейди е в миналото! Жизел го смени с инструктор по жиу-жицу!

Най-успешният и най-богат Том Брейди е в миналото! Жизел го смени с инструктор по жиу-жицу!

Последни новини

Шампион, бохем, закрилник: Сбогом, Боян Радев! (ВИДЕО)

Шампион, бохем, закрилник: Сбогом, Боян Радев! (ВИДЕО)

"А щяхме да се видим": Нешка Робева разплака с думите си за Боян Радев

Най-успешният и най-богат Том Брейди е в миналото! Жизел го смени с инструктор по жиу-жицу!

Най-успешният и най-богат Том Брейди е в миналото! Жизел го смени с инструктор по жиу-жицу!
Може да яде със сламка, но се къпе в пари (СНИМКА)

Може да яде със сламка, но се къпе в пари (СНИМКА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV