Битката на половете: Сабаленка срещу Кириос - пряко на VOYO.BG (ВИДЕО)

Коледа - време за празници, време за семейството, време и за... шоу!

Най-добрите тенисисти по цял свят използват дните около светлите празници, за да се подготвят за новия сезон. Но и за забавление!

Такъв е мачът "Битката на половете", който ще изправи един срещу друг на корта Арина Сабаленка и Ник Кириос.

Къде да гледате?

Мачът, който от години забавлява феновете, сблъсквайки мъж и жена от двете страни на мрежата на един от най-трудните, най-скъпите и най-атрактивни спортове, е на 28 декември.

Шоуто може да гледате пряко на онлайн платформата ни VOYO.BG от 17:45 ч.!

Мястото на мача е Дубай.

Битката на половете

Идеята за противопоставяне на мъжете и жените в тениса не е от вчера!

Още през 1888 г. шампионът при мъжете на "Умбълдън" Ърнест Реншоу играе срещу победителката при дамите Лоти Дод.

Въпреки че Дод има предимство от 30:0 във всеки гейм, Реншоу печели.

Подобни мачове се играят често в началото на ХХ век, а след Втората световна война се превръщат в огромна атракция и на корта излизат легендарни имена като Бьорн Борг, Били Джийн Кинг, Вирджиния Уейд, Мартина Навратилова, Винъс и Серина Уилямс.

През новия век в "Битката на половете" са играли Новак Джокович, Жюстин Енен-Арден, Хуберт Хуркач, Ига Швьонтек.

Забавление

На 28 декември от 17:45 ч. мачът обещава... забавление! И няма как да е с тези двамата на корта.

Лошото момче Ник Кириос, който липсваше на публиката с краткото си прекъсване през 2024 г., и винаги атрактивната Сабаленка от Беларус!

"Изобщо не се излагам на риск! Ще се забавляваме и ще играем страхотен тенис", обеща настоящата номер 1 в световната ранглиста при дамите!

"Когато мъжете и жените правят повече такива неща заедно, това движи спорта напред", каза австралиецът!

Не пропускайте това тенис зрелище пряко на платформата VOYO.BG от 17:45 ч. на 28 декември!

