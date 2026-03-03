bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Живеем в мазето: Ужас за Рио Фърдинанд в Дубай

Бившата футболна звезда се крие заедно със семейството си

Живеем в мазето: Ужас за Рио Фърдинанд в Дубай

Рио Фърдинанд не крие ужаса си - бившата звезда на Манчестър Юнайтед и семейството му са блокирани в Дубай, докато край тях летят ракети.

47-годишният британец живее в Обединените арабски емирства със съпругата си Кейт (34) и децата им Крий (5) и Шае (2). Част от фамилията е и дъщерята на Фърдинанд от първия брак - Тиа (14). Синовете му Лоренц (19) и Тейт (17) останаха във Великобритания, за да се концентрират върху футболните си кариери.

Заради военната ескалация в Близкия изток семейството се крие в мазето. Американските и израелските бомбардировки срещу Иран предизвикаха ответни удари по различни цели в региона – включително ОАЕ.

В предаването си "Рио Фердинанд представя" бившият защитник разкри: "Беше различна седмица за мен, няма да лъжа. Първо, тази сутрин съм в страхотна форма, тъй като цялото семейство тренира. Малко като по време на Ковид. Правим неща, които обикновено не бихме правили заедно. Днес например обучаваме децата си вкъщи."

Да чуваш бомби

"Плашещо е, когато чуеш ракети, самолети и изтребители – не знам какво е точно – да минават над нас. И да чуваш мощни бомби, които се взривяват някъде наблизо. Трябва да помогнеш на децата си в такъв момент, за да се ориентират и да останат спокойни."

"Трябва да бъда честен, хора - ситуацията беше малко страшна. Но в същото време се чувствах много сигурен и обгрижен. Студиото ми се превърна в бункер. Посъветваха ни да слезем в мазето още първата нощ. Донесохме завивки и спим тук. Използваме пространството разумно."

Британските медии съобщават, че много сънародници на Фърдинанд са се подслонили в подземни паркинги и нощни клубове, след като дронове и отломки бяха заснети да поразяват хотели.

семейство дубай бомби рио фърдинанд удари ракети

