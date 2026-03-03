Българските спортисти на 3 март: Гордейте се, българи!

3 март - ден, в който се чувстваме горди, че сме българи! Ден, в който преди 148 години България извоюва свободата си!

Днес всички вдигаме високо и гордо глави и си честитим, като си обещаваме да не забравим саможертвата на предците ни и да пазим с достойнство името на страната ни.

Любимите спортисти на България също не пропуснаха да отбележат повода и да се обърнат към своите последователи в социалните мрежи.

Шампионите

"Днес свеждаме глава пред историята и вдигаме поглед към бъдещето. Да си българин е чест. Да пазиш името ѝ е дълг.

Една история. Един народ. Една България. Честит 3-ти март, България!", пише олимпийският, световен и европейски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар.

Неговият колега Ангел Русев също не пропусна повода.

Бронзовата медалистка в стрелбата от олимпийските игри Токио 2020 Антоанета Костадинова също отбеляза празника.

Олимпийската шампионка с ансамбъла по художествена гимнастика от Токио 2020 Симона Дянкова отбеляза празника със снимка от онзи паметен ден.

Трогващо послание пък звездата ни в спортната гимнастика Валентина Георгиева.

Футболът

Водещите отбори у нас - Левски, ЦСКА, Лудогорец, не пропуснаха да се обърнат към феновете си и да ги поздравят за празника.

Това направи и футболист номер 1 у нас в последните 3 години - Кирил Десподов.

Валери Божинов също използва социалните мрежи, за да поздрави за празника.