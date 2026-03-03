bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Българските спортисти на 3 март: Гордейте се, българи!

Вижте кои любимци честитиха националния празник в социалните мрежи

Българските спортисти на 3 март: Гордейте се, българи!
Емил Димитров

3 март - ден, в който се чувстваме горди, че сме българи! Ден, в който преди 148 години България извоюва свободата си!

Днес всички вдигаме високо и гордо глави и си честитим, като си обещаваме да не забравим саможертвата на предците ни и да пазим с достойнство името на страната ни. 

Любимите спортисти на България също не пропуснаха да отбележат повода и да се обърнат към своите последователи в социалните мрежи. 

Шампионите

"Днес свеждаме глава пред историята и вдигаме поглед към бъдещето. Да си българин е чест. Да пазиш името ѝ е дълг.
Една история. Един народ. Една България. Честит 3-ти март, България!", пише олимпийският, световен и европейски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар.

Неговият колега Ангел Русев също не пропусна повода. 

Бронзовата медалистка в стрелбата от олимпийските игри Токио 2020 Антоанета Костадинова също отбеляза празника.

Олимпийската шампионка с ансамбъла по художествена гимнастика от Токио 2020 Симона Дянкова отбеляза празника със снимка от онзи паметен ден.

Трогващо послание пък звездата ни в спортната гимнастика Валентина Георгиева. 

Футболът

Водещите отбори у нас - Левски, ЦСКА, Лудогорец, не пропуснаха да се обърнат към феновете си и да ги поздравят за празника. 

Това направи и футболист номер 1 у нас в последните 3 години - Кирил Десподов. 

Валери Божинов също използва социалните мрежи, за да поздрави за празника.

Тагове:

празник трети март честити Бълария

