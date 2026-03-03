bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Жена изпревари Етиен! Коя е новата госпожа Шумахер? (СНИМКИ)

Красива сватба в семейството на шампиона от Формула 1

Жена изпревари Етиен! Коя е новата госпожа Шумахер? (СНИМКИ)

Сватба в семейство Шумахер! 

Пред олтара застана племенникът на 7-кратния шампион от Формула 1 Михаел Шумахер и син на брат му Ралф, който също беше пилот - Давид. 

Той каза "Да!" на дългогодишната си приятелка Вивиан.

Поредица от сватби

В семейството явно са в период, в който сватбите се нижат една след друга. Само преди година дъщерята на Михаел - Джина Мария се омъжи за дългогодишния си приятел Иън Беткхе в Майорка. Смята се, че легендарният пилот, който не се е появявал публично след тежкия инцидент по време на ски ваканция през 2013 г. също е присъствал. Семейството обаче продължава да пази строго личния си живот и информацията остава в сферата на догадките. 

Скоро пък се очаква бащата на пресния младоженец да вдигне сватба с... приятеля си. Ралф Шумахер шокира света преди време, като разкри, че има връзка с мъж - 14-години по-младия Етиен. Двамата също обмислят да станат официално семейство.

Преди това Ралф беше женен за Кора - майката на Давид. 

Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)

Церемонията

Давид Шумахер разкри, че е предприел важната крачка в живота си в компанията на най-близките си. На снимките не се виждат ясно всички гости. 

Двамата с Вивиан са избрали замък за церемонията, а тя е като истинска принцеса със стилната си бяла рокля. Давид пък залага на бял костюм.

На приема след подписването новата госпожа Шумахер е с къса рокля и удобни за танци обувки. 

Тагове:

михаел шумахер ралф шумахер Етиен давид шумахер

