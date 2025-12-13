Четири красавици около Новак Джокович притесниха Сърбия

Когато имаш 24 титли в Големия шлем, нищо не остава скрито! Дори... случайните снимки.

Новак Джокович едва ли е бил изненадан, когато четири дами са прекъснали тренировката му, за да се снимат с него.

В родната му Сърбия обаче започна задълбочено разследване кои са те!

Красавици

Снимката се появи в профилите на четирите дами. Тя е от корт в Атина.

Гръцката столица наскоро стана официално дом на семейството на Джокович, като това разочарова доста сърби. Смята се, че причината за преместването на Джокович е конфликтът с властта в Сърбия. Тенисистът пламенно подкрепя протестите в страната, които се организират от повече от година, след като падна козирката на гарата в Нови Сад и отне живота на 16 души.

Та именно в гръцката столица Ноле бе издебнат от дамите.

Той ги включи и в тренировката си по падел - спорт, който набира все по-голяма популярност. Той се играе с ракети и топки, подобно на тениса.

Кои са те?

След щателно проучване, сръбските медии разкриха самоличността на дамите.

Става дума за брокерът на недвижими имоти Джина Мандич.

Нейните приятелки са Брук Шарп и Джоди Рибинк, които са танцьорки. Четвъртата дама не е известна, дори за медиите отвъд Калотина.

Смята се, че Мандич и Джокович са се запознали около процеса на търсене на нов дом за семейството му.

Семеен

Джокович е във връзка с Йелена от 2005 г., а официално станаха семейство през 2014 г. Те имат две деца - Стефан на 11 години и Тара на 8 години.

Феновете пък продължават да се надяват тенисистът да завърти романс с колежката си Арина Сабаленка, но двамата остават добри приятели, при това семейни.

