bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Цяла Сърбия иска развода на Джокович. Предлагат му колежка за нова жена!

Шегата излиза от контрол!

Цяла Сърбия иска развода на Джокович. Предлагат му колежка за нова жена!
Getty Images

Новак Джокович продължава да е фактор в световния тенис, въпреки че е на 38 години. Няма как да е по друг начин, след като има 24 титли от Големия шлем и 100 от всички турнири. 

Ноле отдавна е със статут на институция в родината си Сърбия, въпреки че наскоро я напусна в посока Гърция и се обяви против управлението на президента Александър Вучич и в подкрепа на протестите. 

Но пък това не пречи на сръбското общество да решава и за личния му живот. Огромна част от феновете в Сърбия не харесват съпругата му Йелена, а част от тях вече ѝ намериха заместничка - лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка

Странната Йелена

Ноле и Йелена са двойка от 2005 г., а официално станаха семейство през 2014 г. Те имат две деца - Стефан на 11 години и Тара на 8 години. 

Йелена е човекът, който стои зад големите проекти на благотворителната фондация на Джокович. Тя е скромна, тиха, подкрепяща. Госпожа Джокович харесва природосъобразния начин на живот, предпочита веган храната, обръща се често към духовни практики. 

Снимка: Reuters

Това е доста далеч от балканските страсти на феновете на Джокович. 

Именно те в социалните мрежи започнаха кампания за смяна на Йелена с Арина Сабаленка. 

Приятели

Джокович и колежката му демонстрират изключително близки отношения. На важните турнири двамата често се шегуват, правят си номера, закачат се.

По-отдадените на каузата дори виждат очевиден флирт, особено след пресконференцията на Сабаленка преди "Уимбълдън", на която и Джокович се появи и я засипа с похвали. 

"Влюбена е, вижда се в погледа", "Има някаква химия. Тя го обръща с поглед, той само се мотае около нея", "Те флиртуват постоянно на публични места. Ноле, май не ти липсва онази "точилка" жена ти", бяха само част от коментарите. 

Снимка: Getty Images

За разлика от Йелена, Сабаленка е изключително експресивна. Тенисистката от Беларус често споделя кадри по бански, като демонстрира доста по-пищни форми. 

Реалността

Всъщност Сабаленка има приятел - Георгиос Франгулис, който е бразилки бизнесмен, който очевидно има гръцки корени. 

Двамата са заедно от 2024 г., малко след като предишният любим на тенисистката - хокеистът Константин Колцов почина. 

Снимка: Getty Images

Наскоро Сабаленка и половинката ѝ бяха на приятелска среща със... семейство Джокович, а това със сигурност развали "сценария" в главите на "доброжелателите". 

Явно Йелена и Арина се разбират добре, защото наскоро двете се уговориха в социалните мрежи за среща в Париж, обикаляне по бутици и ресторанти. За жалост обаче Джокович отказа участие в турнира във френската столица. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 
Тагове:

тенис новак джокович двойка колеги йелена джокович арина сабаленка

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

БФС с революционна промяна: Нямаш еколог - няма лиценз

БФС с революционна промяна: Нямаш еколог - няма лиценз

Окончателно: Без руски скиори и сноубордисти на Игрите в Милано/Кортина

Окончателно: Без руски скиори и сноубордисти на Игрите в Милано/Кортина
Карабах гони първата позиция в Шампионската лига!

Карабах гони първата позиция в Шампионската лига!
Моци убеден: Лятото ще сме шампиони! (ВИДЕО)

Моци убеден: Лятото ще сме шампиони! (ВИДЕО)
Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)

Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)

Последни новини

Окончателно: Без руски скиори и сноубордисти на Игрите в Милано/Кортина

Окончателно: Без руски скиори и сноубордисти на Игрите в Милано/Кортина
БФС с революционна промяна: Нямаш еколог - няма лиценз

БФС с революционна промяна: Нямаш еколог - няма лиценз

Правнучката на Ференц Пушкаш - малко футбол, но много сексапил (ГАЛЕРИЯ)

Правнучката на Ференц Пушкаш - малко футбол, но много сексапил (ГАЛЕРИЯ)
След намесата на Бойко Борисов: Общината погаси половин милион дълг на Спартак

След намесата на Бойко Борисов: Общината погаси половин милион дълг на Спартак

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV