Цяла Сърбия иска развода на Джокович. Предлагат му колежка за нова жена!

Новак Джокович продължава да е фактор в световния тенис, въпреки че е на 38 години. Няма как да е по друг начин, след като има 24 титли от Големия шлем и 100 от всички турнири.
Ноле отдавна е със статут на институция в родината си Сърбия, въпреки че наскоро я напусна в посока Гърция и се обяви против управлението на президента Александър Вучич и в подкрепа на протестите.
Но пък това не пречи на сръбското общество да решава и за личния му живот. Огромна част от феновете в Сърбия не харесват съпругата му Йелена, а част от тях вече ѝ намериха заместничка - лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка.
Ноле и Йелена са двойка от 2005 г., а официално станаха семейство през 2014 г. Те имат две деца - Стефан на 11 години и Тара на 8 години.
Йелена е човекът, който стои зад големите проекти на благотворителната фондация на Джокович. Тя е скромна, тиха, подкрепяща. Госпожа Джокович харесва природосъобразния начин на живот, предпочита веган храната, обръща се често към духовни практики.
Това е доста далеч от балканските страсти на феновете на Джокович.
Именно те в социалните мрежи започнаха кампания за смяна на Йелена с Арина Сабаленка.
Джокович и колежката му демонстрират изключително близки отношения. На важните турнири двамата често се шегуват, правят си номера, закачат се.
По-отдадените на каузата дори виждат очевиден флирт, особено след пресконференцията на Сабаленка преди "Уимбълдън", на която и Джокович се появи и я засипа с похвали.
"Влюбена е, вижда се в погледа", "Има някаква химия. Тя го обръща с поглед, той само се мотае около нея", "Те флиртуват постоянно на публични места. Ноле, май не ти липсва онази "точилка" жена ти", бяха само част от коментарите.
За разлика от Йелена, Сабаленка е изключително експресивна. Тенисистката от Беларус често споделя кадри по бански, като демонстрира доста по-пищни форми.
Всъщност Сабаленка има приятел - Георгиос Франгулис, който е бразилки бизнесмен, който очевидно има гръцки корени.
Двамата са заедно от 2024 г., малко след като предишният любим на тенисистката - хокеистът Константин Колцов почина.
Наскоро Сабаленка и половинката ѝ бяха на приятелска среща със... семейство Джокович, а това със сигурност развали "сценария" в главите на "доброжелателите".
Явно Йелена и Арина се разбират добре, защото наскоро двете се уговориха в социалните мрежи за среща в Париж, обикаляне по бутици и ресторанти. За жалост обаче Джокович отказа участие в турнира във френската столица.
