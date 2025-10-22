Цяла Сърбия иска развода на Джокович. Предлагат му колежка за нова жена!

Новак Джокович продължава да е фактор в световния тенис, въпреки че е на 38 години. Няма как да е по друг начин, след като има 24 титли от Големия шлем и 100 от всички турнири.

Ноле отдавна е със статут на институция в родината си Сърбия, въпреки че наскоро я напусна в посока Гърция и се обяви против управлението на президента Александър Вучич и в подкрепа на протестите.

Но пък това не пречи на сръбското общество да решава и за личния му живот. Огромна част от феновете в Сърбия не харесват съпругата му Йелена, а част от тях вече ѝ намериха заместничка - лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка.

Странната Йелена

Ноле и Йелена са двойка от 2005 г., а официално станаха семейство през 2014 г. Те имат две деца - Стефан на 11 години и Тара на 8 години.

Йелена е човекът, който стои зад големите проекти на благотворителната фондация на Джокович. Тя е скромна, тиха, подкрепяща. Госпожа Джокович харесва природосъобразния начин на живот, предпочита веган храната, обръща се често към духовни практики.

Снимка: Reuters

Това е доста далеч от балканските страсти на феновете на Джокович.

Именно те в социалните мрежи започнаха кампания за смяна на Йелена с Арина Сабаленка.

Приятели

Джокович и колежката му демонстрират изключително близки отношения. На важните турнири двамата често се шегуват, правят си номера, закачат се.

По-отдадените на каузата дори виждат очевиден флирт, особено след пресконференцията на Сабаленка преди "Уимбълдън", на която и Джокович се появи и я засипа с похвали.

"Влюбена е, вижда се в погледа", "Има някаква химия. Тя го обръща с поглед, той само се мотае около нея", "Те флиртуват постоянно на публични места. Ноле, май не ти липсва онази "точилка" жена ти", бяха само част от коментарите.

Снимка: Getty Images

За разлика от Йелена, Сабаленка е изключително експресивна. Тенисистката от Беларус често споделя кадри по бански, като демонстрира доста по-пищни форми.

Реалността

Всъщност Сабаленка има приятел - Георгиос Франгулис, който е бразилки бизнесмен, който очевидно има гръцки корени.

Двамата са заедно от 2024 г., малко след като предишният любим на тенисистката - хокеистът Константин Колцов почина.

Снимка: Getty Images

Наскоро Сабаленка и половинката ѝ бяха на приятелска среща със... семейство Джокович, а това със сигурност развали "сценария" в главите на "доброжелателите".

Явно Йелена и Арина се разбират добре, защото наскоро двете се уговориха в социалните мрежи за среща в Париж, обикаляне по бутици и ресторанти. За жалост обаче Джокович отказа участие в турнира във френската столица.

