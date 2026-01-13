Да се срещнеш с Роджър Федерер струва 20 000 долара!

Роджър Федерер със сигурност е един от най-великите тенисисти в историята - носител на 20 титли от Големия шлем, бивш номер 1 в света, наричан Маестро абсолютно заслужено.

Швейцарецът приключи официално с кариерата си през 2022 г. и от тогава всяко негово появяване е истинска сензация.

Струва ли си обаче за среща с него да платиш 20 000 долара? И да сте готови да отделите толкова от бюджета си, ще ви разочароваме, че билети няма!

Завръщане

Федерер се завръща на едно от любимите си места - Откритото първенство на Австралия. Той ще бъде част от откриващата церемония на турнира от Големия шлем, от който спечели 6 титли през кариерата си.

Снимка: Getty Images

Маестрото ще участва в демонстративния мач заедно с Андре Агаси, Патрик Рафтър и Лейтън Хюит.

VIP билетите за събитието струват 20 000 долара.

Успокояваме ви, че има и пропуски по 2500 долара за събитието, но те не предоставят най-важното - лична среща с Федерер.

Щастливо място

"Цял живот съм наричал Откритото първенство на Австралия "Моето щастливо място". Все още всяко завръщане тук ме кара да се усмихвам, както и когато си помисля за всички моменти, които съм имал тук. Преживял съм толкова много емоции на "Род Лейвър Арена"...

Снимка: Twitter

Беше предизвикателството да играя срещу най-силните си съперници. Няма да забравя огромната любов и подкрепа на австралийските фенове.", коментира Федерер.

За последно той игра в Мелбърн през 2020 г., когато достигна до полуфинал.