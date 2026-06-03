Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Само 17 думи от Джокович бяха достатъчни да разтърсят социалните мрежи Света Богородице, моли се за нас, грешниците, сега и в часа на нашата смърт, пише на кирилица шампионът

Новак Джокович отново показа колко важна роля играят вярата и духовността в живота му.

Сръбският шампион, носител на 24 титли от Големия шлем, сподели в социалните мрежи емоционално видео от храма „Свети Сава“ в Белград, където стотици хиляди вярващи се стекоха, за да се поклонят на една от най-почитаните православни светини – Пояса на Пресвета Богородица.

Към кадрите Новак добави силно послание, написано на кирилица:

„Света Богородице, моли се за нас, грешниците, сега и в часа на нашата смърт. Бог е с теб, дори когато никой не е с теб. Няма по-голяма сила от Божествената.“

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През последните дни пред храма „Свети Сава“ се извиха километрови опашки от поклонници. Хора от цяла Сърбия и от региона чакаха с часове, за да се докоснат до светинята, донесена от Света гора. Според данни на Сръбската православна църква до 2 юни през храма са преминали близо 577 000 вярващи.

Поясът на Пресвета Богородица е сред най-почитаните светини в православния свят. Той пристигна в Белград, придружен от игумена на манастира Ватопед – архимандрит Ефрем.