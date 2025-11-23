Партизан и Фенербахче се скараха заради битка през Средновековието (ВИДЕО)

Скандал с корени в Средновековието се развихри в баскетболната Евролига.

Става дума за мача Партизан - Фенербахче от последния кръг на надпреварата. В него турският тим победи с 99:87 като гост, но турският тим се засегна от хореографията в залата в Белград.

От Фенербахче дори са изпратили жалба и очакват отговор.

Хореография

В началото мача ултрасите на Партизан направиха впечатляващо шоу.

Цялата трибуна зад един от кошовете бе покрита с изображение от Косовската битка.

На огромното черно-бяло платно се виждаше моментът, в който сръбският средновековен герой Милош Обилич убива османския султан Мурад I.

От Фенербахче обаче се обидиха: "Този ​​банер вече беше там, когато излязохме на загрявката. Подадохме необходимите оплаквания до съответните хора на място, но те все пак им позволиха да остане на трибуните. Срещнахме се с тях след мача и поискахме обяснение. Ще подадем жалбата си до съответните органи, но играчите реагираха най-добре на игрището. Надяваме се, че ще ги посрещнем топло и в реванша."

Косовската битка

Сцената с убийството на султан Мурад I е от легендарната Косовска битка от 1389 г.

Тогава сръбският герой Милош Обилич успява да се добере до задните линии на османската армия и да убие султан Мурад I.

В западната ни съседка смятат този акт на един от сръбските велможи на княз Лазар Хребелянович за една от най-големите прояви на героизъм в историята на страната.

Милош Обилич веднага е заловен и убит, твърдят изворите, но объркването в оманските редици дава кратко предимство на сърбите. В крайна сметка синът на Мурад I - Баязид поема командването на войската и християните са разбити, княз Лазар е убит, а синът му Стефан Лазаревич става васал на Османската империя.

След Битката на Косово поле се отваря пътя на османците към Централна Европа, а те успяват да стигнат до стените на Виена.

Всъщност няма категорични доказателства, че Милош е бил реална фигура или е част от фолклорните предания за битката.

В Сърбия обаче Обилич е нарицателно за герой, като дори двете са взаимнозаменяеми. Редица спортни тимове носят името на средновековния рицар.

